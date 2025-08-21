Novo Nordisk: Har saksøkt 132 selskaper i USA

I et forsøkt på å komme billige etterligninger av de populære vekttapspreparatene Ozempic og Wegovy til livs, har den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk startet en massiv juridisk kamp som strekker seg over 40 amerikanske stater og så langt involverer 132 apotek og klinikker i USA.

I rettsdokumentene krever Novo både inntektene fra de saksøktes salg av uautoriserte produkter og erstatning for tapt omsetning, melder Reuters som var først ute med saken.

Selskapet anklager aktørene for å villede pasienter til å tro at de såkalte personlig tilpassede versjonene av semaglutid er godkjent av den amerikanske legemiddelmyndigheten (FDA), og for å bryte både føderale og delstatlige lover.

– Pasienter fortjener trygge og effektive behandlinger fra selskaper de kan stole på. Ingen bør måtte gamble med helsen sin ved å bruke kopimedisin laget med uregulerte ingredienser, uttalte Dave Moore, leder for Novo Nordisk i USA, i en pressemelding.

Les også Rival skrur opp prisene: Tidoblet interesse for Novos slankemedisin Novo Nordisk opplever eksplosiv vekst i etterspørselen i Storbritannia, etter at rivalen Eli Lilly varslet en markant prisøkning. Novo-aksjen er opp 20 prosent hittil i august.

Pasient fikk overdose

Ifølge den danske avisen Børsen er søksmålene en del av selskapets strategi for å beskytte både merkevaren og markedsandelen, etter at kopiproduktene ifølge Novo Nordisk på kort tid har erobret omtrent 30 prosent av det amerikanske markedet for slankemedisiner.

De rettsdokumentene som Børsen har gjennomgått, viser at Novo Nordisk krever både inntektene til de saksøkte fra salg av etterligningsmedisiner og kompensasjon for det salget som Novo selv har gått glipp av.

«De saksøkte har satt folkehelsen i fare og konkurrerer urimelig med Novo Nordisk ved å bryte statlig og føderal lov for å fremme markedsføringen av masseproduserte slankemedisiner,» heter det i et stevningsdokument rettet mot Mochi Health i San Francisco, som gjennom sin helsetjenesteplattform selger slankemedisin.

FDA har flere ganger advart mot farene ved uautoriserte versjoner av semaglutid. I slutten av juli kom et nytt varsel etter meldinger om pasienter som hadde fått overdose og blitt innlagt på sykehus.

Les også Suksessrik børsgründer: – Dette minner om Sovjet! Sylvi Listhaug på topp, Øystein Stray Spetalen med nøklene til Finansdepartementet, høyhastighetstog, null formuesskatt og sterkere forsvar. Det er suksessgründer Hans-Petter Melleruds oppskrift for fremtidens Norge.

44 seire hittil

Så langt har 44 saker falt ut til Novos fordel, ifølge bransjebladet Pharmaceutical Technology. Disse sakene har endt med permanente forbud mot de aktuelle selskapene etter forlik.

Bakgrunnen for kopibølgen er at FDA midlertidig tillot produksjon av semaglutid da det var akutt mangel på Wegovy og Ozempic. Da legemidlene igjen ble tilgjengelige, fortsatte enkelte telehelseaktører å markedsføre «personlig tilpassede doser» – noe Novo hevder kun er et påskudd for ulovlig salg av etterligningspreparater, ofte med virkestoff importert fra utlandet, skriver Reuters.

Legemiddelkrigen kommer samtidig som Novo nylig tapte et patentsøksmål mot generikaprodusenten Viatris i Delaware. Domstolen slo fast at generikaprodusentens versjon av Wegovy ikke krenker Novos patent, og åpner dermed for ytterligere konkurranse når FDA gir grønt lys.