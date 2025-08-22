Etter kraftige nedjusteringer i vekstprognosene har den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk gitt beskjed til ansatte i Danmark om at de kan vinke farvel til halvårsbonusen, skriver danske Ekstra Bladet og viser til en intern melding avisen har fått tilgang til.

På grunn av lavere salg og overskudd enn ventet blir både gruppebonus og individuell bonus null, siden budsjettmålene ikke nås, skriver avisen.

Dette innebærer at de ansatte ikke får bonus hverken for Novo Nordisks resultater eller egen innsats.

Berlingske omtaler også bonuskuttet og den interne e-posten.

Det har gått rykter om at Mike Doustdar, den nye konsernsjefen, ville implementere en arbeidskultur med et mer eksplisitt fokus på prestasjoner. Nå rulles kulturen ut i praksis med en ny og ganske restriktiv bonusordning. Der skal budskapet for de ansatte i Danmark være tydelig: Lever varene eller vink farvel til bonusen din, skriver avisen.

Rett før sommerfesten

Den interne meldingen skal ha blitt sendt til ansatte med personalansvar. De nye betingelsene skal gjelde et tusentalls ansatte i Danmark med kontrakter med bonusordning knyttet til de finansielle resultatene.

Det vises til at Novo Nordisk opprinnelig ventet salgsvekst på 16–24 prosent og resultatvekst på 19–27 prosent, men at selskapets seneste tall viser 8–14 prosents salgsvekst og 10–16 prosents resultatvekst.

Bonuser for andre halvår vil imidlertid fortsatt kunne oppnås, basert på reviderte bonusmål, ifølge Ekstra Bladets opplysninger.

Nyheten kommer få dager etter at det ble kjent at Novo Nordisk innfører global ansettelsesstopp – kun kritisk nødvendige ansettelser er aktuelt, ifølge selskapet.

Den kommer også timer før Novo Nordisk arrangerer sommerfest i Roskilde fredag kveld for rundt 20.000 ansatte.