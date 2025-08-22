1. Lifecares glukosemålinger
Finansavisen påstår: «For selskapet skal ikke ha klart å få ut relevante glukoseverdier».
Dette ble eksplisitt tilbakevist i min e-post 20. august kl. 15:01:
«Informasjonen som du refererer å ha mottatt er ikke korrekt.»
Avisen trykker altså en påstand de allerede visste var feil.
2. Langtidsstudien LFC-SEN-002
Avisen hevder at Mattilsynet har registrert studien som avsluttet. Dette er uriktig. Jeg presiserte 21. august kl. 14:16:
«Godkjennelsen du refererer til løper ut på tid i august og vi har derfor rapportert under eksisterende godkjennelsen og sendt søknad om ny godkjennelse for å fullføre LFC-SEN-002.»
Forskjellen mellom en utløpt godkjennelse og en avsluttet studie er vesentlig, og dette ble formidlet skriftlig – men likevel ignorert.
3. Sensorens evne til å måle glukose
Artikkelen påstår:
«Finansavisen har eksplisitt spurt Holter flere ganger om sensoren kan måle glukose i vevet. Dette spørsmålet vil ikke Holter besvare.»
«… men selskapets sjef kan ikke svare på om sensoren faktisk er i stand til å måle glukose i levende vev.»
Dette er blankt feil. Jeg svarte 19. august kl. 14:38:
«… Resultatene fra denne studien er publisert den konklusjon at sensoren målte glukose på linje med kontinuerlige glukosemålere … med en klinisk nøyaktighet som ville ha tilfredsstilt regulatoriske krav dersom studien hadde vært en regulatorisk studie.»
Videre skrev jeg 20. august kl. 15:01:
«Lifecare publiserte i 2023 informasjon om at vår studie LFC-SEN-001 (i mennesker) var avsluttet og bekreftet “a solid clinical accuracy”…»
Resultatene er publisert og presentert internasjonalt. Påstanden om at jeg ikke har svart, er ikke bare misvisende – den er usann.
Disse tre punktene alene viser at Finansavisen publiserer uriktige påstander samtidig som man utelater dokumenterte fakta.
Joacim Holter
Adm. direktør i Lifecare