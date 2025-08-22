1. Lifecares glukosemålinger

Finansavisen påstår: «For selskapet skal ikke ha klart å få ut relevante glukoseverdier».

Dette ble eksplisitt tilbakevist i min e-post 20. august kl. 15:01:

«Informasjonen som du refererer å ha mottatt er ikke korrekt.»

Avisen trykker altså en påstand de allerede visste var feil.

2. Langtidsstudien LFC-SEN-002

Avisen hevder at Mattilsynet har registrert studien som avsluttet. Dette er uriktig. Jeg presiserte 21. august kl. 14:16:

«Godkjennelsen du refererer til løper ut på tid i august og vi har derfor rapportert under eksisterende godkjennelsen og sendt søknad om ny godkjennelse for å fullføre LFC-SEN-002.»

Forskjellen mellom en utløpt godkjennelse og en avsluttet studie er vesentlig, og dette ble formidlet skriftlig – men likevel ignorert.

3. Sensorens evne til å måle glukose

Artikkelen påstår:

«Finansavisen har eksplisitt spurt Holter flere ganger om sensoren kan måle glukose i vevet. Dette spørsmålet vil ikke Holter besvare.»

«… men selskapets sjef kan ikke svare på om sensoren faktisk er i stand til å måle glukose i levende vev.»

Dette er blankt feil. Jeg svarte 19. august kl. 14:38:

«… Resultatene fra denne studien er publisert den konklusjon at sensoren målte glukose på linje med kontinuerlige glukosemålere … med en klinisk nøyaktighet som ville ha tilfredsstilt regulatoriske krav dersom studien hadde vært en regulatorisk studie.»

Videre skrev jeg 20. august kl. 15:01:

«Lifecare publiserte i 2023 informasjon om at vår studie LFC-SEN-001 (i mennesker) var avsluttet og bekreftet “a solid clinical accuracy”…»

Resultatene er publisert og presentert internasjonalt. Påstanden om at jeg ikke har svart, er ikke bare misvisende – den er usann.

Disse tre punktene alene viser at Finansavisen publiserer uriktige påstander samtidig som man utelater dokumenterte fakta.

Joacim Holter

Adm. direktør i Lifecare