Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly er ferdig med de kliniske studiene for slankepillen orforglipron, et nålefritt, pillebasert alternativ alternativ i det svært lukrative markedet for slanke- og diabetesmedisiner kjent som «GLP-1».
Pillen skal heller ikke kreve kostholdsrestriksjoner, i motsetning til slankepillen fra Novo Nordisk.
Ifølge selskapet hjalp den høyeste dosen pasientene til å gå ned i gjennomsnitt 10,5 prosent av kroppsvekten, tilsvarende 10,4 kilo, etter 72 uker. Til sammenligning mistet placebogruppen 2,2 prsoent. Pillen oppnådde også de andre målene i studien, blant annet å redusere nivået av langtidsblodsukker (HbA1c).
Orforglipron
Slik forklarer selskapet virkningsstoffet i slankepillen:
«Et undersøkende, én gang daglig lite molekyl (ikke-peptid) oralt glukagonlignende peptid-1-reseptoragonist som kan tas når som helst på dagen uten restriksjoner knyttet til matinntak eller væskeinntak.»
Orforglipron ble oppdaget av Chugai Pharmaceutical og lisensiert av Lilly i 2018. Chugai og Lilly publiserte sammen de prekliniske farmakologiske dataene for dette molekylet. Lilly gjennomfører nå fase 3-studier på orforglipron for behandling av type 2-diabetes og for vektkontroll hos voksne med fedme eller overvekt kombinert med minst ett vektrelatert medisinsk problem. Det blir også undersøkt som en potensiell behandling for obstruktiv søvnapné og hypertensjon hos voksne med fedme.
Da studien var ferdig, skal de fleste av pasientene ikke lenger oppfylle kriteriene for type 2-diabetes. Bivirkninger og avbrudd i behandlingen i ATTAIN-2-studien var generelt på linje med to andre fase 3-studier av samme legemiddel, opplyses det.
Eli Lillys forskningssjef Daniel Skovronsky skriver i en pressemelding tilknyttet studiens fullførelse at pillen har en «enestående effekt» hos pasienter med fedme og type 2-diabetes, som vanligvis har større vanskeligheter med å gå ned i vekt enn de uten diabetes. Han håper at pillen kan brukes tidligere i sykdomsforløpet for å bremse utviklingen.
Høyere andel bivirkninger
Til CNBC kommenterer Caroline Apovian ved Brigham and Women's Hospital at en tablett som gir mer enn 10 prosent vekttap er positivt, men hun påpeker at 10,6 prosent av pasientene på høyeste dose sluttet på grunn av bivirkninger, en høyere andel enn det som ble observert i studiene av slankesprøytene Zepbound (Eli Lilly) og Wegovy (Novo Nordisk). De vanligste bivirkningene var kvalme, oppkast og diaré.
Omtrent 20 prosent av pasientene sluttet med pillen av ulike årsaker, omtrent samme andel som i placebogruppen. Det skal ikke bare skyldtes bivirkninger, men også at noen byttet til andre medisiner, eller at de ikke oppnådde ønsket vekttap på lavere doser.
En av de største fordelene med tabletter over sprøyter er at de er billigere å produsere, som bør bety lavere priser. I Norge koster Novo Nordisk-sprøyten Wegovy rundt 36.000 kroner i året. Ifølge CNBC kan det også bli lettere å få medisinen godkjent av forsikringsselskaper og statlige støtteordninger, slik at man kan få den på resept.
Dette er tredje gang i år Eli Lilly publiserer senfase-data på orforglipron. I april lyktes pillen i en kortere fase 3-studie på diabetespasienter uten fedme, og tidligere denne måneden nådde den også målene i en studie på pasienter med fedme, men uten diabetes.
Resultatene skuffet imidlertid Wall Street, som sendte aksjen ned over 40 prosent på børsen.
Kvartparten gikk ned 15 prosent
Studien inkluderte over 1600 personer som fikk tre ulike dosenivåer eller placebo. Pasientene startet med lav dose som ble økt gradvis hver fjerde uke.
Over halvparten av dem som fikk høyeste dose gikk ned minst 10 prosent av kroppsvekten, mens 28,4 prosent gikk ned minst 15 prosent.
Eli Lillys pille virker på samme måte som Wegovy, Ozempic og Novo Nordisks tablett Rybelsus, ved å målrette tarmhormonet GLP-1 som reduserer appetitten og regulerer blodsukkeret. I motsetning til disse tre er ikke Eli Lillys pille et peptid-medikament. Det gjør at kroppen lettere absorberer den, og den krever ingen kostholdsrestriksjoner slik som Rybelsus eller oral Wegovy.