Novo Nordisk-konkurrenten Eli Lilly er ferdig med de kliniske studiene for slankepillen orforglipron, et nålefritt, pillebasert alternativ alternativ i det svært lukrative markedet for slanke- og diabetesmedisiner kjent som «GLP-1».

Pillen skal heller ikke kreve kostholdsrestriksjoner, i motsetning til slankepillen fra Novo Nordisk.

Ifølge selskapet hjalp den høyeste dosen pasientene til å gå ned i gjennomsnitt 10,5 prosent av kroppsvekten, tilsvarende 10,4 kilo, etter 72 uker. Til sammenligning mistet placebogruppen 2,2 prsoent. Pillen oppnådde også de andre målene i studien, blant annet å redusere nivået av langtidsblodsukker (HbA1c).

Orforglipron Slik forklarer selskapet virkningsstoffet i slankepillen: «Et undersøkende, én gang daglig lite molekyl (ikke-peptid) oralt glukagonlignende peptid-1-reseptoragonist som kan tas når som helst på dagen uten restriksjoner knyttet til matinntak eller væskeinntak.» Orforglipron ble oppdaget av Chugai Pharmaceutical og lisensiert av Lilly i 2018. Chugai og Lilly publiserte sammen de prekliniske farmakologiske dataene for dette molekylet. Lilly gjennomfører nå fase 3-studier på orforglipron for behandling av type 2-diabetes og for vektkontroll hos voksne med fedme eller overvekt kombinert med minst ett vektrelatert medisinsk problem. Det blir også undersøkt som en potensiell behandling for obstruktiv søvnapné og hypertensjon hos voksne med fedme.

Da studien var ferdig, skal de fleste av pasientene ikke lenger oppfylle kriteriene for type 2-diabetes. Bivirkninger og avbrudd i behandlingen i ATTAIN-2-studien var generelt på linje med to andre fase 3-studier av samme legemiddel, opplyses det.

Eli Lillys forskningssjef Daniel Skovronsky skriver i en pressemelding tilknyttet studiens fullførelse at pillen har en «enestående effekt» hos pasienter med fedme og type 2-diabetes, som vanligvis har større vanskeligheter med å gå ned i vekt enn de uten diabetes. Han håper at pillen kan brukes tidligere i sykdomsforløpet for å bremse utviklingen.

Høyere andel bivirkninger

Til CNBC kommenterer Caroline Apovian ved Brigham and Women's Hospital at en tablett som gir mer enn 10 prosent vekttap er positivt, men hun påpeker at 10,6 prosent av pasientene på høyeste dose sluttet på grunn av bivirkninger, en høyere andel enn det som ble observert i studiene av slankesprøytene Zepbound (Eli Lilly) og Wegovy (Novo Nordisk). De vanligste bivirkningene var kvalme, oppkast og diaré.