Lifecare stoppet dyreforsøk etter 2 av 16 dyr

«Studie LFC-SEN-002 har status som avsluttet. Forsøket ble meldt avsluttet den 17. juni 2025.»

Dette skriver kommunikasjonsrådgiver Synne Wille Mjølnerød til Finansavisen. Mattilsynet er instansen som godkjenner studier på dyr i Norge, og som har godkjent den aktuelle studien.

Siden ringer hun tilbake for å presisere at det er dyreforsøket som er avsluttet, og legger til at Mattilsynet ikke har noe med resten av studien å gjøre.

Finansavisen omtalte 21. august at Lifecares studie LFC-SEN-002, som omhandler en studie på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) der Lifecares glukosesensor skal testes på totalt 16 hunder, har fått status som avsluttet hos Mattilsynet.

Studien startet i 2024, og Lifecare meldte i september 2024 at studien på den første hunden var en suksess. Men totalt ble det bare meldt inn studie på én hund i 2024. Og i 2025 er det også kun meldt inn én hund før studien ble meldt avsluttet den 17. juni. Hva som har skjedd med planen om de gjenværende 14 hundene fremkommer ikke av informasjonen hos Mattilsynet.

Har søkt om ny identisk studie

– Dyreforsøket ble meldt avsluttet av søkeren selv, sier Mjølnerud, og peker på Lifecare uten å utelukke at NMBU, som gjennomfører studien, kan ha vært den som meldte forsøket avsluttet.

Til Finansavisen har Lifecare-sjef Joacim Holter skrevet: