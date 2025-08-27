Lifecare stoppet dyreforsøk etter 2 av 16 dyr

«Studie LFC-SEN-002 har status som avsluttet. Forsøket ble meldt avsluttet den 17. juni 2025.»
Dette skriver kommunikasjonsrådgiver Synne Wille Mjølnerød til Finansavisen. Mattilsynet er instansen som godkjenner studier på dyr i Norge, og som har godkjent den aktuelle studien.
Siden ringer hun tilbake for å presisere at det er dyreforsøket som er avsluttet, og legger til at Mattilsynet ikke har noe med resten av studien å gjøre.
Finansavisen omtalte 21. august at Lifecares studie LFC-SEN-002, som omhandler en studie på Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) der Lifecares glukosesensor skal testes på totalt 16 hunder, har fått status som avsluttet hos Mattilsynet.
Studien startet i 2024, og Lifecare meldte i september 2024 at studien på den første hunden var en suksess. Men totalt ble det bare meldt inn studie på én hund i 2024. Og i 2025 er det også kun meldt inn én hund før studien ble meldt avsluttet den 17. juni. Hva som har skjedd med planen om de gjenværende 14 hundene fremkommer ikke av informasjonen hos Mattilsynet.
Har søkt om ny identisk studie
– Dyreforsøket ble meldt avsluttet av søkeren selv, sier Mjølnerud, og peker på Lifecare uten å utelukke at NMBU, som gjennomfører studien, kan ha vært den som meldte forsøket avsluttet.
Til Finansavisen har Lifecare-sjef Joacim Holter skrevet:
«Vår studie LFC-SEN-002 er ikke avsluttet. Godkjennelsen du refererer til løper ut på tid i august og vi har derfor rapportert under eksisterende godkjennelsen og sendt søknad om ny godkjennelse for å fullføre LFC-SEN-002».
Men Lifecare har sendt inn en helt ny søknad om studie. Denne studien fremstår identisk med LFC-SEN-002, der dyreforsøket er avsluttet etter at det kun er meldt inn forsøk på 2 av de 16 dyrene som var omsøkt.
Også studie 3 omhandler 16 dyr, studien gjøres på NMBU, og begge søknadene omhandler produksjonsdyr, sports- og familiedyr, feltforsøk. Men studie 3 er ikke godkjent hos Mattilsynet. Studien står med status «Under behandling».
Kun 2 av 14 hunder
Onsdag morgen meldte Lifecare igjen at selskapet er optimistisk, i den forstand at tittelen på deres børsmelding er «Reconfirmed positive results in veterinary study support path toward market entry».
Her fremkommer det at data fra «second subject» bekrefter resultatene om at glukosesensoren er sikker, at resultatene bygger på data fra tidligere studie på mennesker, og at LFC-SEN-002-studien fortsetter under utvidet godkjennelse.
Det er altså hund 2 i en studie som skulle omfatte 16 hunder, og følgelig bekrefter Lifecare at de ikke har gjennomført forsøkene på de resterende 14 hundene som skulle være med i studien.
Overfor Finansavisen slår Lifecare-sjef Joacim Holter igjen tilbake mot Mattilsynets konklusjon om at studien er avsluttet.
«Nummerserien som LFC-SEN-002 er del av er Lifecares betegnelse. At godkjennelse utløper, innebærer ikke at studien avsluttes. Tvert imot, studien videreføres og vi har søkt om ny godkjennelsesperiode for å fortsette studien. Mattilsynet er en viktig og god offentlig samarbeidspartner, men de råder ikke over selskapets beslutninger knyttet til å starte, fortsette eller avslutte studier under gjeldende eller fremtidige godkjennelsesperioder».
Finansavisen har spurt Holter hva som er formålet med å søke om studie 3, som er identisk med studie 2, hvis det er slik at studie 2 fortsatt pågår. Dette spørsmålet har ikke Holter ønsket å svare på.