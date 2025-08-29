Novo Nordisk kutter nyansatte før de har begynt

Den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk har kansellert kontrakter med flere nyansatte, rett før oppstart. Beskjeden kommer samtidig som selskapet har innført global ansettelsesstopp og kuttet i bonusordninger.

Ifølge Bloomberg gjelder oppsigelsene ansatte som allerede hadde takket ja til jobben, men ennå ikke rukket å starte. Noen av dem hadde sagt opp sine tidligere stillinger for å gå til Novo.

– Vi har valgt å stoppe alle ansettelser som ikke er kritisk nødvendige for driften, sier en talsperson for selskapet. De rammede skal få en måneds lønn i kompensasjon samt hjelp til å finne nye stillinger.

Les også Danmark halverer vekstprognosen Danmark nedjusterer sin økonomiske vekstprognose for 2025 kraftig, fra 3 til 1,4 prosent, mens forventningene til farmasigiganten Novo Nordisk faller.

Bakgrunnen er tøffere utsikter for Novo Nordisk, som to ganger i år har nedjustert sine vekstforventninger. Konkurransen fra amerikanske Eli Lilly på markedet for fedmemedisiner har blitt hardere.

Den nye toppsjefen, Maziar Mike Doustdar, har strammet inn kursen med kutt i kostnader. Tiltakene kommer etter flere år der Novo har vært selve motoren i dansk økonomi.

At problemene merkes utenfor selskapet ble tydelig da Danmark nylig nedjusterte sin økonomiske vekstprognose for 2025 kraftig, fra 3 til 1,4 prosent. Begrunnelsen var nettopp Novos svekkede utsikter og amerikanske tollsatser som rammer eksporten.

Legemiddelgiganten, som er mest kjent for fedmemedisiner og diabetesbehandling, har de siste årene vært Europas mest verdifulle børsnoterte selskap. Nå er aksjen ned over 42 prosent hittil i år.

Mye tyder på at det internasjonale kappløpet om fedmemedisiner kan bli enda mer brutalt fremover.