Bernie Sanders: Krever helseministerens avgang

I kommentaren skriver Sanders at Kennedy setter helsen til alle amerikanere i fare nå og inn i fremtiden.

Tidligere denne uken ga Kennedy direktøren i USAs folkehelseinstitutt CDC, Susan Monarez, sparken, under en måned etter at hun ble innsatt.

Monarez hadde nektet å innføre begrensninger på vaksiner som Kennedy hadde krevd, fordi hun mente det var i strid med akseptert forskning.

Fire andre toppledere gikk av i protest mot avskjedigelsen og ble eskortert ut av sikkerhetsvakter, mens flere hundre ansatte gikk ut til støtte for dem. De fire viste til vaksineskepsis og desinformasjon fra Kennedy og hans team.

Sanders, som er leder av Senatets helsekomité, skriver at Kennedy sparket Monarez fordi hun nektet å godkjenne Kennedys farlige politikk.

– Trass i den overveldende motstanden fra det medisinske forskningsmiljøet har minister Kennedy fortsatt sitt korstog mot vaksiner og støtten til konspirasjonsteorier som gjentatte ganger er avvist av forskere og eksperter, skriver han, og viser til at vaksiner mot covid og polio har reddet hundrevis av millioner liv verden rundt.