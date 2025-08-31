Ny Novo Nordisk-studie viser lovende resultater

Den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk har falt kraftig på børsen så langt i år, etter å ha kuttet vekstprognoser som følge av tregere salg for selskapets slankemidler.

Søndag la selskapet frem en ny studie av Wegovy som viser at sammenlignet med tirzepatid, som er virkemiddellet i konkurrenten Eli Lillys slankemiddel Mounjaro, viste Wegovy en signifikant 57 prosents reduksjon i risikoen for hjerteinfarkt, slag eller død hos pasienter med overvekt eller fedme og hjerte- og karsykdommer som fulgte behandlingen.

I tillegg viste studien en 29 prosents reduksjon i risikoen for hjerteinfarkt, slag og død blant brukerne av Wegovy sammenlignet med tirzepatid, blant alle pasienter uavhengig av eventuelle behandlingsavbrudd.

Videre skriver Novo Nordisk i pressemeldingen at studien understøtter at hjerterelaterte fordeler sett i Wegovy er spesifikt knyttet til semaglutid-molekylet, og kan derfor ikke kan overføres til andre GLP-1- eller GIP/GLP-1-baserte behandlinger.

– Signifikant reduksjon

«Select-studien viser at Wegovy knyttes til en signifikant reduksjon i hjerte- og karrelaterte hendelser på 20 prosent, støttet av enda større risikoreduksjon i studiene Score og Steer. Resultatene er klare, Steer demonstrerer at Wegovy reduserer risikoen for hjerteinfarkt, slag og død med 57 prosent sammenlignet med tirzepatid», sier produkt- og poreføljesjef Ludovic Helfgott i Novo Nordisk.

«Dataene bekrefter at semaglutid skiller seg ut som den eneste GLP-1-baserte medisineringen med beviste kardiovaskulære fordeler for mennesker som lever med fedme og hjerte- og karsykdom, uten diabetes», legger han til.