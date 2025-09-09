USAs president Donald Trump publiserte mandag en video av en forsker med tilknytning til helseminister Robert F. Kennedy jr., som feilaktig hevder at vaksiner inneholder giftige stoffer, melder Bloomberg.

Videoen, lagt ut på Truth Social, viser Mark og David Geier, et far–sønn-forskerduo, som påstår at konserveringsmiddelet tiomersal i vaksiner er giftig og kan forårsake autisme og andre nevrologiske lidelser.

Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) slår fast at det ikke finnes bevis for at tiomersal i vaksiner er skadelig.

Kennedy har hentet inn David Geier til å arbeide med vaksinesikkerhet i helse- og sosialdepartementet, men hans rolle er uklar, ifølge Bloomberg.

Geier ble i 2012 kjent skyldig av delstaten Marylands legeforening for å ha praktisert medisin uten lisens, etter at han foreskrev farlige og udokumenterte behandlinger til barn med autisme.

Selv om flere studier har vist at vaksiner med tiomersal er trygge, ble stoffet fjernet fra barnevaksiner i 2001 og brukes i dag sjelden i andre immuniseringer.

Påstander om at vaksiner forårsaker autisme er blitt tilbakevist gjennom en rekke studier, men forskere har fortsatt ikke funnet én enkelt årsak til tilstanden.

Trumps innlegg kom etter at han fredag uttalte seg positivt om vaksiner, samtidig som Kennedys vaksinesyn har skapt kontrovers, skriver Bloomberg.

Kennedy sparket i juni flere medlemmer av et sentralt vaksineutvalg og erstattet dem med egne kandidater, mange av dem kritiske til covidvaksiner. Utvalget, Advisory Committee on Immunization Practices, tok opp spørsmålet om tiomersal på sitt junimøte og stemte for å fjerne stoffet fra flerdosevaksiner.