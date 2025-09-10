Novo Nordisk kutter 9.000 stillinger

Legemiddelgiganten Novo Nordisk varsler en kraftig omorganisering som innebærer kutt av rundt 9.000 stillinger globalt – tilsvarende nær 12 prosent av de totalt 78.400 ansatte. Av disse skal omkring 5.000 stillinger forsvinne i Danmark.

Restruktureringen ventes å gi en engangskostnad på 8 milliarder danske kroner, inkludert nedskrivninger. I tredje kvartal 2025 regner selskapet med restruktureringskostnader på cirka 9 milliarder kroner, delvis motvirket av innsparinger på rundt 1 milliard i fjerde kvartal.

– Vi trenger et skifte i tankesett og tilnærming slik at vi kan bli raskere og mer smidige. Vår transformasjonsplan er utformet for å levere nettopp dette. Ved å omfordele ressursene våre nå, vil vi kunne prioritere investeringer som driver bærekraftig vekst og fremtidig innovasjon for millioner av pasienter med kroniske sykdommer globalt – særlig innen diabetes og fedme, kommenterer konsernsjef Mike Doustdar.

Nedjusterer forventningene

Som følge av restruktureringen ventes nå en vekst i driftsresultatet på 4-10 prosent i 2025, fra tidligere 10-16 prosent. Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger ventes nå å bli 21 milliarder danske kroner, fra tidligere 17 milliarder danske kroner.

«Novo Nordisk må konkurrere i et mer dynamisk og forbrukerdrevet fedmemarked – noe den nylige vekstavmatningen har tydeliggjort. De siste årene har selskapets raske ekspansjon økt både kompleksiteten og kostnadene i organisasjonen», skriver selskapet i meldingen.

– Som den globale lederen innen fedme og diabetes leverer Novo Nordisk livsendrende produkter til pasienter over hele verden. Men markedene våre er i endring, spesielt innen fedme, som har blitt mer konkurranseutsatt og forbrukerdrevet. Vårt selskap må også endre seg. Det betyr å styrke en prestasjonsorientert kultur, bruke ressursene våre stadig mer effektivt og prioritere investeringer der de vil ha størst effekt – innen våre ledende terapiområder, fortsetter Doustdar.

Vekstmuligheter

Nedbemanningen ventes å berøre hele selskapet og er ventet å gi årlige innsparinger på rundt 8 milliarder danske kroner innen utgangen av 2026.

Innsparingene skal omdisponeres til vekstmuligheter innen diabetes og fedme, inkludert kommersielle satsinger og forsknings- og utviklingsprogrammer, skriver selskapet.

Implementeringen starter umiddelbart, og selskapet forventer å gå i dialog med de berørte ansatte i løpet av de kommende månedene, med forbehold om forhandlinger i tråd med lokale arbeidsrettslige krav. Videre skal det innføres flere initiativer for å styrke organisasjonens fokus, prestasjonskultur og beslutningshastighet.