Utvikling av nye medisiner er en tidkrevende affære, men Demis Hassabis – som leder Google-morselskapet Alphabets AI-lab DeepMind – hevder at kunstig intelligens kan forkorte prosessen drastisk.

– I løpet av de neste par årene vil jeg gjerne se at den kan kuttes ned til måneder i stedet for år. Det tror jeg er mulig. Kanskje enda raskere, sier han i et Bloomberg-intervju.

Hassabis leder også Isomorphic Labs, Alphabet-divisjon for legemiddelutvikling som siden oppstarten i 2021 har inngått avtaler med Eli Lilly og Novartis for å finne behandlinger mot kreft- og immunsykdommer.

Fikk Nobelprisen

Isomorphic Labs ble ifølge nyhetsbyrået etablert for å kommersialisere AlphaFold, DeepMinds AI-system som kan forutsi proteiners atferd. Hassabis og DeepMind-forsker John Jumper delte i fjor Nobelprisen i kjemi med en amerikansk professor for sin forskning.

– Mine forskere jobber nå med en mye mer avansert versjon av den nyeste AlphaFold-modellen, og denne kan forstå mer enn bare interaksjon mellom proteiner, fortsetter Hassabis.

AI-toppen har tidligere uttalt at Isomorphic Labs kan bli verdt mer enn 100 milliarder dollar. Selskapet hentet tidligere 600 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av Thrive Capital.

– En enklere vei

Direktør for legemiddelutvikling i Isomorphic Labs, Rebecca Paul, understreker overfor Bloomberg at kreft- og immunsykdommer gir en relativt enklere vei fra algoritmemodeller til kliniske resultater.

– AI-utviklede medisiner vil gjøre mange kreftformer til kroniske sykdommer som lar seg behandle. Det er veldig vanskelig å sette et tidsperspektiv på, men vi kan begynne å tenke på hvordan vi kan angripe dette problemet allerede nå, sier hun til nyhetsbyrået.

Novartis-samarbeidet fokuserte ifølge uttalelser fra selskapet selv i fjor på tre mål, som er proteinene eller molekylene et legemiddel er designet for å påvirke. I dag er fokus på seks mål.

– Samarbeidet viser virkelig gode fremskritt, sier utviklingsdirektør Paul.