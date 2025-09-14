Buffett-aksje søker nåde hos Trump

Ifølge Wall Street Journal har UnitedHealth forsøkt å få møte president Donald Trump, men ikke lykkes.

I stedet har selskapet hatt samtaler med stabssjef Susie Wiles og Medicare-sjef Chris Klomp om hvordan selskapet får betalt for sine helseplaner og hvilke ekstra ytelser som kan tilbys pasientene.

– Administrasjonen møter jevnlig forsikringsselskaper for å levere på presidentens mandat om å forbedre helsetjenestene og redusere kostnadene for vanlige amerikanere, sa Kush Desai, talsperson i Det hvite hus, til WSJ.

UnitedHealth tjente over 100 milliarder dollar på Medicare Advantage-planer i 2023. Endringer i refusjonsordningene har imidlertid svekket resultatene, og kursfallet har kostet aksjonærene dyrt.

For å bremse nedturen har konsernsjef Stephen Hemsley doblet lobbybudsjettet og hentet inn profilerte Trump-allierte.

– Offentlig politikk former helsetjenestene i hele USA, og det er vårt ansvar å engasjere oss med administrasjonen og Kongressen på alle nivåer for å forbedre pasienters tilgang og betalingsevne, sier Hemsley.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway investerte opprinnelig i aksjen tilbake i 2006, men solgte seg helt ut i 2010.

I juni ble det derimot kjent at Berkshire var tilbake i aksjonærlisten, med fem millioner aksjer. Det tilsvarer 1,6 milliarder dollar, og UnitedHealth er dermed Buffetts 18. største aksjeposisjon.