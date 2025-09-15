Største fall på flere måneder

Legemiddelgiganten AstraZeneca faller markant på børs mandag. På det meste har aksjen vært ned 3,4 prosent, dens største fall siden mai, melder Reuters.

Kursfallet kommer etter at Handelsbanken har nedjustert anbefalingen fra «kjøp» til «hold», ettersom meglerhuset mener guidingen om inntekter på 80 milliarder dollar innen 2030 er altfor optimistisk.

Stopper nok et milliardprosjekt

I tillegg kommer Reuters' egen nyhet fredag om at AstraZeneca har stoppet en større investering hjemme på det britiske markedet.

Det skal dreie seg om en planlagt satsing på 200 millioner pund ved legemiddelkjempens forskningssenter i Cambridge. Det tilsvarer nær 2,7 milliarder kroner.

Tidligere i år stoppet AstraZeneca planene om å investere 450 millioner pund i vaksinefabrikken i Nord-England på grunn av redusert støtte fra britiske myndigheter. Amerikanske Merck & Co har også nylig skrotet planene om et nytt forskningssenter i London på grunn av utfordrende forretningsvilkår i Storbritannia, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Vil investere 510 milliarder etter Trump-trusler AstraZeneca trapper kraftig opp satsingen i USA og vil nå bygge en gigantfabrikk i Virginia.

Tynger helseindeks

I 16.15-tiden norsk tid er AstraZeneca-aksjen ned rundt 3 prosent i London-handelen. Årets oppgang reduseres med det til 7,6 prosent.

I Stockholm faller aksjen 3,0 prosent.

Samtidig er Stoxx Europe 600 Health Care-indeksen ned 0,2 prosent.

AstraZeneca er blant de ti største selskapene i denne indeksen, sammen med danske Novo Nordisk. Selskapet er dessuten det største målt i markedsverdi ved FTSE 100-indeksen i London.