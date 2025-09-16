Blystad: Investerer millioner i Observe Medical

Observe Medical har inngått en investeringsavtale med Arne Blystads Songa Capital. I en børsmelding fra selskapet fremgår det at Observe Medical utsteder 20 millioner nye aksjer til en tegningskurs på 0,50 kroner pr. aksje, noe som gir bruttoproveny på 10 millioner kroner.

Tegningskursen er den samme som i den rettede emisjonen Observe Medical gjennomførte 11. juni 2025.

Aksjeutstedelsen tilsvarer om lag 17,83 prosent av de utestående aksjene i selskapet etter emisjonen, men dette inkluderer ikke eventuelle aksjer fra en planlagt reparasjonsemisjon på opptil 24 millioner nye aksjer.

Ifølge børsmeldingen skal transaksjonen sikre selskapet arbeidskapital til produktutvikling og opptrapping av produksjons- og salgsaktiviteter. Samtidig beskrives Blystad som en attraktiv aksjonær for selskapet.

Tirsdag ettermiddag omsettes aksjen for 0,89 kroner, ned 9,2 prosent.