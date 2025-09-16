Eli Lilly investerer milliarder i ny fabrikk

Legemiddelgiganten kunngjorde tirsdag at de vil bygge et nytt produksjonsanlegg til 5 milliarder dollar i Virginia, USA, ifølge CNBC.

Formålet er å øke kapasiteten for kreftmedisiner og andre avanserte behandlinger. Dette blir det første av fire planlagte nye fabrikker i USA.

Det nye anlegget skal blant annet produsere antistoff-legemiddelkonsjugater, en teknologi som kobler monoklonale antistoffer til toksiner for målrettet å drepe kreftceller. Selskapet opplyser at fabrikken vil bli den første i konsernet med full produksjonslinje for denne typen legemidler, fra virkestoff til ferdig produkt.

Den nye fabrikken skal også benytte maskinlæring og kunstig intelligens i produksjonen. Totalt skal anlegget skape over 650 nye faste arbeidsplasser og 1.800 midlertidige jobber i byggeperioden.

Investeringen inngår i Eli Lillys større satsing på å styrke produksjonen i USA. I februar annonserte selskapet planer om å bruke minst 27 milliarder dollar på fire nye produksjonsanlegg, i tillegg til 23 milliarder som er investert siden 2020.