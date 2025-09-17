Helseselskapet Hims & Hers Health har fått en skriftlig advarsel for villedende markedsføring av et produkt som skal ligne et legemiddel fra Novo, og som ikke har den nødvendige godkjennelsen fra FDA.

Potensiell risiko

Ifølge Investing.com mener FDA at selskapet har gitt feilaktige opplysninger på sine nettsider om sammensatte semaglutid-produkter.

Semaglutid er virkestoffet i de populære medisinene Ozempic og Wegovy, produsert av Novo Nordisk. Etterspørselen har økt kraftig, og flere telehelseselskaper har tilbudt sammensatte varianter som alternativer.

FDA reagerte på at Hims & Hers beskrev produktene som «Weekly injectable GLP-1 with the same active ingredient as Ozempic and Wegovy». Tilsynet pekte også på markedsføringsbudskapet «Clinically proven ingredients».

FDA har skjerpet oppmerksomheten rundt markedsføringen av slike sammensatte GLP-1-produkter. Advarselen til Hims & Hers trekkes frem som et eksempel på regulatoriske utfordringer helseselskaper nå står overfor i det raskt voksende markedet for vektkontroll.

FDAs advarsel kommer i en tid hvor flere virksomheter forsøker å kopiere kjente legemidler uten å følge gjeldende regler. En FDA-advarsel kan i ytterste konsekvens føre til pålegg om endret markedsføring, økt tilsyn eller nye juridiske utfordringer. Samtidig kan usikkerheten gjøre investorer mer tilbakeholdne.

Aksjen falt

Denne praksisen kan få konsekvenser for selskapets fremtidige muligheter i det amerikanske markedet, og samtidig kan investorene bli mer tilbakeholdne og usikre.

Hims & Hers-aksjen falt 2,8 prosent mandag og ytterligere 5,7 prosent tirsdag. Så langt i 2025 er aksjen likevel opp 110 prosent.