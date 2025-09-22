Pfizer: Kjøper slankemedisin for 72,5 milliarder

Pfizer planlegger å kjøpe det New York-baserte slankemedisinselskapet Metsera for 47,50 dollar pr. aksje i kontanter, med ytterligere 22,50 dollar pr. aksje knyttet til oppnåelse av bestemte milepæler. Financial Times skriver at en kunngjøring kan komme allerede mandag, med forbehold om at samtalene ikke bryter sammen.

Børsnotert 31. januar

Nyheten kommer bare måneder etter at Metsera ble notert på Nasdaq 31. januar 2025, og illustrerer den økende interessen fra investorer for selskaper som utvikler neste generasjons slankemedisiner.

Budet tilsier ifølge Reuters en premie på 42,5 prosent på Metseras sluttkurs fredag på 33,32 dollar, som verdsatte selskapet til 3,5 milliarder dollar. I tillegg kommer kontantandelen, som kan bli på 22,50 dollar pr. aksje.

Aksjen steg 9,3 prosent torsdag, men falt 7,2 prosent fredag og var med det opp 25,7 prosent fra sluttkursen første noteringsdag på 26,50 dollar.

Oppkjøpet er en del av Pfizers strategi for å skaffe seg posisjon i markedet for fedmemedisiner, etter tilbakeslag for selskapets egne utviklingsprosjekter. Selskapet stoppet tidligere i år utviklingen av sin pillekandidat, danuglipron, blant annet på grunn av bekymringer knyttet til leversikkerhet, skriver Reuters.

150 milliarder dollar

Metsera ble etablert i 2022 av ARCH Venture og Population Health Partners, og utvikler både injiserbare og orale legemidler for fedme basert på GLP-1-mekanismen og andre biologiske mål. Selskapets hovedkandidat, MET-097i, har i en midtveisstudie vist en gjennomsnittlig vektreduksjon på 11,3 prosent.

Markedet for slankemedisiner vokser raskt, med rivalene Eli Lilly og Novo Nordisk som allerede leder an. Enkelte eksperter anslår at det globale markedet kan være verdt 150 milliarder dollar tidlig på 2030-tallet, ifølge Reuters.