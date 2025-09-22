Donald Trump planlegger å advare om at bruk av smertestilleren Tylenol under svangerskap kan øke risikoen for autisme, melder Politico, som viser til to høytstående tjenestemenn i administrasjonen.

Ifølge kildene vil Trump mandag råde gravide til kun å bruke Tylenol – eller generisk paracetamol – ved høy feber. Samtidig ventes han å trekke frem leukovorin, et medikament brukt mot kreft og anemi, som en mulig behandling for personer med autisme.

– Autisme er helt ute av kontroll. Jeg tror vi kanskje har en grunn til hvorfor, sa Trump fredag.

Tylenol er merkenavnet for paracetamol (acetaminophen i USA), et av verdens mest brukte reseptfrie legemidler mot smerte og feber. I Norge brukes virkestoffet blant annet i Paracet, Pinex og Panodil.

Møter sterk motbør

Det hvite hus har omtalt kunngjøringen som «historisk fremgang» i arbeidet med å bekjempe økende autismeforekomst. Tall fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at én av 31 amerikanske åtteåringer fikk diagnosen i 2022, mot én av 150 i 2000, ifølge Politico.

Skepsisen er likevel stor. Paracetamol er det mest brukte legemiddelet for feber og smerter hos gravide, som allerede frarådes å bruke ibuprofen på grunn av risikoen for fosterskader. Store medisinske organisasjoner, som American College of Obstetricians and Gynecologists, fastholder at det ikke finnes klare bevis for at forsvarlig bruk gir utviklingsskader hos fosteret.

Farmasiselskapet Kenvue, som produserer Tylenol, avviser også enhver kobling til autisme. Selskapet advarer om at et slikt budskap kan tvinge kvinner til å velge mellom å tåle potensielt skadelig smerte eller å bruke mer risikofylte alternativer, ifølge Politico.

Flere forskere mener økningen i autismediagnoser i hovedsak skyldes endrede diagnosekriterier og økt oppmerksomhet, snarere enn miljøfaktorer. Likevel arbeider helseminister Robert F. Kennedy jr. og en rekke arbeidsgrupper med å undersøke ulike hypoteser om årsakene.