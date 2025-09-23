Trump: Hevder smertestillende øker risikoen for autisme

Trump hevder det er en økt risiko for å utvikle autisme under svangerskapet ved bruk av legemiddelet, men har foreløpig ikke lagt fram dokumentasjon på påstanden.

Det smertestillende legemiddelet Tylenol er en populær merkevare i USA. Virkemiddelet i Tylenol er paracetamol, mest kjent under merkevaren Paracet i Norge.

– Å ta Tylenol er ikke bra, ok, jeg sier det som det er. Det er ikke bra. Av denne grunn anbefaler de sterkt at kvinner begrenser bruk av Tylenol under svangerskapet unntatt når det er medisinsk nødvendig, sa Trump på en pressekonferanse sammen med blant andre helseminister Robert F. Kennedy Jr.

Det er ikke etablert noen sikker kobling mellom autisme og bruk av Tylenol, ifølge fagfolk.

Medisinske fagfolk har lenge sagt at Tylenol er blant de tryggeste smertestillende å ta under svangerskapet, ifølge nyhetsbyrået AFP. Mange leger bestrider påstanden om at det er en kobling mellom autisme og legemiddelet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Legemiddelselskapet Kenvue, som står bak Tylenol, sa tidligere mandag at de bestrider påstanden om en kobling til autisme, en påstand de sier ikke er støttet av forskning.

– Uansvarlig

Carl-Gustaf Bornehag, som er svensk professor i folkehelsevitenskap, avviser også helt Trumps påstand om at autisme hos barn kan knyttes til bruk av paracetamol under svangerskapet.

– All risikohåndtering i et samfunn bygger på bevis. Vi må vite hva vi snakker om, sier han og kaller Trumps påstander for uansvarlige.

– Å forby Paracet – paracetamol – har også en pris. Det er et legemiddel som brukes av gravide, og det finnes ikke så mange andre alternativer, sier Bornehag.

– Ikke bra

Trump kom med påstanden på en pressekonferanse der også helseminister Robert F. Kennedy Jr. var til stede. Han henviste der til legemiddelet Tylenol, som har det samme virkestoffet som Paracet som selges i Norge.

