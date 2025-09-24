Den kliniske studien STEP UP ser på effekten av høyere dose av virkestoffet semaglutid i behandling av fedme. Studien er den første i sitt slag.

Deltagerne var 1.407 personer med fedme fra elleve land, inkludert Norge, Danmark, USA og Canada. De hadde kroppsmasseindeks (KMI) over eller lik 30. I snitt lå KMI hos deltakerne på nesten 40.

Funnene, publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes & Endocrinology , antyder at en høyere dose semaglutid kan være et lovende nytt alternativ for personer som ikke har oppnådd tilstrekkelig vekttap med eksisterende behandlinger.

– Dette er en stor studie som viser at økt konsentrasjon av dette legemiddelet sannsynligvis egner seg best for de som er størst. En slik stor dose kan hjelpe nettopp de som trenger det mest, sier ansvarlig for den norske delen av studien, Jøran Hjelmesæth, til NTB. Han er professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

Nedgang i vekt og midjemål

Deltakerne fikk ukentlige sprøyter i 72 uker. 1005 deltakere fikk 7,2 milligram av slankemedisinen Wegovy, der virkestoffet er semaglutid. 201 personer fikk dagens standarddose på 2,4 milligram, og 201 fikk narremedisin.

Alle deltagere fikk kostholdsveiledning og anbefalinger om økt fysisk aktivitet.

Etter testperioden hadde de som fikk trippeldose, i snitt gått ned 19 prosent i vekt, mens de som fikk standarddosen hadde gått ned 16 prosent. De som sto på narremedisinen hadde gått ned 4 prosent i vekt.

En tredel av de som fikk trippeldosen, hadde gått ned 25 prosent eller mer i vekt.