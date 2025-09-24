Den kliniske studien STEP UP ser på effekten av høyere dose av virkestoffet semaglutid i behandling av fedme. Studien er den første i sitt slag.
Deltagerne var 1.407 personer med fedme fra elleve land, inkludert Norge, Danmark, USA og Canada. De hadde kroppsmasseindeks (KMI) over eller lik 30. I snitt lå KMI hos deltakerne på nesten 40.
Funnene, publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet Diabetes & Endocrinology , antyder at en høyere dose semaglutid kan være et lovende nytt alternativ for personer som ikke har oppnådd tilstrekkelig vekttap med eksisterende behandlinger.
– Dette er en stor studie som viser at økt konsentrasjon av dette legemiddelet sannsynligvis egner seg best for de som er størst. En slik stor dose kan hjelpe nettopp de som trenger det mest, sier ansvarlig for den norske delen av studien, Jøran Hjelmesæth, til NTB. Han er professor ved Universitetet i Oslo og seksjonsoverlege ved hormon-, overvekt- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.
Nedgang i vekt og midjemål
Deltakerne fikk ukentlige sprøyter i 72 uker. 1005 deltakere fikk 7,2 milligram av slankemedisinen Wegovy, der virkestoffet er semaglutid. 201 personer fikk dagens standarddose på 2,4 milligram, og 201 fikk narremedisin.
Alle deltagere fikk kostholdsveiledning og anbefalinger om økt fysisk aktivitet.
Etter testperioden hadde de som fikk trippeldose, i snitt gått ned 19 prosent i vekt, mens de som fikk standarddosen hadde gått ned 16 prosent. De som sto på narremedisinen hadde gått ned 4 prosent i vekt.
En tredel av de som fikk trippeldosen, hadde gått ned 25 prosent eller mer i vekt.
Deltakerne som tok slankemedisin, opplevde også forbedringer i livvidde, blodtrykk, blodsukker og kolesterolnivåer, som alle er nøkkelfaktorer for å redusere helsemessige risiko knyttet til fedme.
Ny bivirkning
Hjelmesæth sier at han i utgangspunktet var ganske skeptisk til studien.
– Man er jo redd for at en trippeldose kunne gi trippel bivirkninger, sier han.
Det var imidlertid i forkant regnet på konsentrasjonen av medisinen i kroppen og effekten. Modellene viste at både effekt og bivirkninger flater av på et tidspunkt.
Den vanligste bivirkningen av semaglutid er mage-tarm-problemer.
Dette ble registrert hos 71 prosent av de som fikk trippeldose, mens det var 61 prosent av deltakerne på normaldosen som fikk det. Hele 43 prosent av deltakerne på placebo sa også at de fikk problemer med magen.
Ved trippeldose dukket det for øvrig opp en ny type bivirkning.
– En andel av deltakerne registrerte en litt sånn ubehagelig følelse i huden, det kalles dysetesi. Det manifesterer seg dels som prikking og stikkende følelse i huden eller litt smerter innimellom på trykksteder. Men det gikk over hos de fleste. Samtidig måtte noen redusere medisindosen av den grunn. Men alt i alt var det ikke så mye mer bivirkninger enn det man ser på den vanlige dosen, sier Hjelmesæth.
Sunn skepsis og mer forskning
Forskerne er godt klar over at legemiddelselskapet Novo Nordisk kan tjene mye på en tredobling av den godkjente dosen av deres produkt. I rapporten understrekes det at enhver studie finansiert og utformet av et legemiddelselskap med slike interesser, bør møtes med en tilsvarende økt dose skepsis.
Hjelmesæth sier at selv om undersøkelsen er forskning, så er den også ledd i produktutvikling.
– Det er ingen andre som har råd eller mulighet til å gjøre sånne studier. Det er kun medikamentprodusenter som kan gjøre studier på varianter av egne medisiner som ikke er på markedet, sier han.
Ifølge rapporten er det behov for ytterligere forskning for å fullt ut forstå de langsiktige fordelene og risikoene ved doseøkningen.
Bakgrunn for studien var at dagens godkjente mengde semaglutid ikke er tilstrekkelig for alle pasienter med fedme. Produsenten Novo Nordisk ønsket å teste effekten og sikkerheten av en høyere dose, nærmere bestemt en trippeldose, hos denne gruppen.