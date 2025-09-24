Trump: Ukraina kan vinne tilbake alt

LITE IMPONERENDE: Trump mener Russland og Vladimir Putin burde vunnet krigen på en uke – hvis de hadde vært en «ekte militærmakt», Foto: Bloomberg

USAs president Donald Trump hevder at Ukraina nå har en unik mulighet til å gjenerobre hele sitt territorium fra Russland, og beskriver Russland som en «papirtiger».

I en melding på Truth Social skriver Trump at han har fått «full forståelse» for den militære og økonomiske situasjonen i krigen mellom Russland og Ukraina, og at Russlands svekkede økonomi åpner for et vendepunkt.

«Jeg mener Ukraina, med støtte fra EU, er i posisjon til å kjempe og VINNE tilbake hele Ukraina i sin opprinnelige form,» skriver Trump. Han legger til at dette kan skje «med tid, tålmodighet og den finansielle støtten fra Europa og, særlig Nato».

I USA: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er i New York denne uken for å være med på FNs generalforsamling. Foto: Bloomberg

Papirtiger

Trump hevder at Russland har brukt tre og et halvt år på en krig som en «ekte militærmakt burde ha vunnet på under en uke». Han mener dette gjør at landet fremstår som en «papirtiger».

«Dette fremhever ikke Russland. Tvert imot får det dem til å se ut som en «papirtiger»,» skriver Trump.

Videre peker Trump på problemene russiske innbyggere møter i hverdagen, som lange køer for å få tak i drivstoff og en økonomi han beskriver som fullstendig dominert av krigsutgifter.

«Ukraina har stor kampvilje, og blir bare bedre. Ukraina vil kunne ta tilbake landet sitt i sin opprinnelige form – og hvem vet, kanskje til og med mer enn det,» skriver han.

Trump konkluderer med at «Putin og Russland er i STORE økonomiske problemer, og dette er tiden for Ukraina å handle». Samtidig ønsker han begge land «lykke til», og lover at USA vil fortsette å levere våpen til Nato «for at Nato kan bruke dem som de vil».