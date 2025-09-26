Fortviler etter Trump-toll

USAs president varslet torsdag importtoll fra 1. oktober på en rekke nye varer, blant dem møbler, store lastebiler og legemidler. Legemidlene får tollfritak om produsenten bygger fabrikk i USA.

– Om planene innføres som kunngjort fra 1. oktober, vil dette være et alvorlig tilbakeslag for Tyskland og Europa som produksjonssteder for legemiddelindustrien, sier den tyske bransjeforeningen VFA.

I strid med handelsavtale

VFA påpeker at kunngjøringen synes å være i strid med handelsavtaler mellom USA og EU, som setter tak på importtollen på 15 prosent.

– Den kunngjorde importtollen på 100 prosent vil ha alvorlige konsekvenser for internasjonale forsyningskjeder, gjøre legemiddelproduksjonen dyrere og sette forsyninger til pasienter i både USA og Europa i fare, sier VFA-leder Han Steutel.

USA er det viktigste eksportmarkedet for den tyske legemiddelindustrien, som inkluderer gigantselskaper som Bayer og Merck. 25 prosent av den tyske legemiddeleksporten, 27 milliarder euro, gikk til USA i fjor. Det tilsvarer drøyt 315 milliarder kroner.

Det blir viktig å finne raske løsninger for Tyskland og Europa, sier Steutel, som understreker viktigheten av EUs indre marked.

– I USA kan man forsyne 300 millioner mennesker med et pennestrøk. I Europa er det 450 millioner mennesker, men spredt på 27 markeder. Vi utnytter ikke potensialet vårt som et indre marked, og blir dermed en brikke i spillet for de store økonomiene, sier han.

Regner med tolltak på 15 prosent

Også danske Novo Nordisk påpeker at Trumps kunngjøring synes å bryte med handelsavtalen.

– Selv om det ikke ennå er klart hvordan dagens kunngjøring forholder seg til handelsavtalen mellom EU og USA, ser vi fram til å samarbeide med den amerikanske administrasjonen for å fortsatt sikre en politikk som støtter opp om innovasjon, investeringer og pasienters tilgang til medisin på begge sider av Atlanterhavet, sier toppsjef Mike Doustdar i en uttalelse.

Novo Nordisk har allerede produksjon i USA, som de er i ferd med å utvide.

Arbeidsgiverorganisasjonen Dansk Industri går ut fra at tollen på EU-produserte legemidler vil være på maksimalt 15 prosent, sier seniorkonsulent Peter Bay Kirkegaard i arbeidsgiverorganisasjonen.

