Det britiske legemiddelselskapet GSK er blant dem som utmerker seg positivt på det europeiske aksjemarkedet mandag formiddag, ifølge Reuters.

Aksjen stiger 2,4 prosent etter at selskapet meldte at Emma Walmsley går av som konsernsjef og erstattes av Luke Miels – men har tidligere mandag vært opp rundt 3 prosent.

Miels har vært i GSK siden 2017 og er i dag kommersiell direktør, med globalt ansvar for medisiner og vaksiner. Han overtar sjefsstolen fra 1. januar 2026, opplyser selskapet selv.

– På vegne av styret vil jeg takke Emma og anerkjenne hennes enestående lederskap i gjennomføringen av en strategisk transformasjon av GSK, inkludert den vellykkede fisjonen av Haleon. GSK er i dag svært annerledes enn selskapet hun ble ansatt i for ni år siden, med en lys og ambisiøs fremtid, sier styreleder i GSK, Jonathan Symonds.

Riktig tidspunkt

Selskapets forventning er å oppnå en omsetning på mer enn 40 milliarder pund innen 2031.

«2026 markerer starten på en ny, avgjørende fase for GSK for å levere på disse utsiktene,» heter det. Walmsley uttrykker selv at dette er riktig tidspunkt for en ny ledelse i GSK.

Les også – Jeg beklager overfor eiere, styret og ansatte Den 3. september ble Joachim Holters Lifecare-aksjer solgt. Mer enn tre uker senere ble innsidesalget varslet aksjemarkedet. – Pinlig situasjon, sier Holter.

Ifølge Bloomberg har GSK-aksjen falt rundt 11 prosent under Walmsleys ledelse. I samme periode er den britiske rivalen AstraZenecas markedsverdi blitt mer enn doblet, til rundt 173 milliarder pund, mens verdien av GSK ligger på rundt 62 milliarder pund.

Ligger bak USA

AstraZeneca stiger forøvrig rundt 1 prosent. Legemiddelgiganten har besluttet å forbli børsnotert og London-basert samt å søke direktenotering av aksjene på New York-børsen i stedet for dagens ordning med depotbevis.

Den regionale samleindeksen Stoxx Europe 600 er opp rundt 0,4 prosent.

Les også Fortviler etter Trump-toll Donald Trump varsler 100 prosent toll på importerte legemidler neste uke. Tysk bransjeforening varsler alvorlige konsekvenser for europeisk legemiddelindustri.

Så langt i år er indeksen opp 9 prosent. Til sammenligning har amerikanske S&P 500 steget nær 13 prosent hittil i 2025.