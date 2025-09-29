Det israelske biotekselskapet BioLineRx, som er notert på Nasdaq, og Oslo-baserte Hemispherian etablerer et felles selskap (joint venture) for å utvikle GLIX1, en tablettbasert kreftkandidat som angriper cellenes DNA-reparasjon.

Legemidlet er rettet mot glioblastom, den mest aggressive formen for primær hjernekreft, og kan også være aktuelt i andre solide svulster.

– Dette samarbeidet kobler vår forskning på DNA-skaderespons med BioLineRx’ dokumenterte gjennomføringsevne i klinikk og regulatoriske prosesser, sier Hemispherian-sjef Zeno Albisser.

BioLineRx-sjef Philip Serlin omtaler GLIX1 som «et svært innovativt» tilskudd i et utviklingsløp som skal bygges kapitaleffektivt.

Har cash inn i 2027

Hemispherian legger inn de globale rettighetene til GLIX1, mens BioLineRx skal lede, gjennomføre og finansiere utviklingen. Det betales ingen forhåndsbetaling; alle midler øremerkes prosjektet.

Ved oppstart eier Hemispherian 60 prosent av JV-en og BioLineRx 40 prosent. BioLineRx kan trappe opp inntil 70 prosent gjennom videre investeringer. JV-en får også førsterett til å vurdere andre programmer fra Hemispherian.

Det er få nyvinninger i glioblastom utover standarden fra 2005 (kirurgi, strålebehandling og temozolomid), og median overlevelse ligger på 12–18 måneder. Selskapene anslår at markedsmuligheten kan overstige 3,8 milliarder dollar årlig i 2030 i USA og EU5. Insidensen anslås til om lag 18.500 pasienter i USA og 13.400 i EU5 i 2030.

BioLineRx opplyser at kontantbeholdningen (cash runway) rekker inn i første halvår 2027. Ifølge partene skal kapitalen som tilføres JV-en gå direkte til utvikling, ikke til mellomværende betalinger.

Blant Hemispherians største eiere er Christen Sveaas, som kontrollerer 16 prosent av aksjene.