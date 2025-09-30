Milliontap i retten holdt hemmelig

Tapet i Gulating lagmannsrett i søksmålet fra tidligere konsernsjef Rune Frisvold vil kunne gjøre dypt innhugg i en stadig slankere kassebeholdning i børsnoterte Lifecare. Kontantbeholdningen har stupt fra 101 millioner midtveis i 2024 til 61 millioner ved årsskiftet og 31 millioner midtveis i 2025.

Lagmannsretten har nå avvist Lifecares anke etter tapet i tingretten, og dømt selskapet til å betale over 4 millioner kroner til Rune Frisvold når man inkluderer saksomkostninger og forsinkelsesrenter.

Strid om opsjoner

Saken handlet om krav på inntil 5,3 millioner basert på en opsjonsavtale fra 2019. Frisvold erklærte opsjonene i oktober 2020, hvorpå Lifecare terminerte konsulentavtalen samtidig som de hevdet opsjonene bortfalt.

Lifecare mente opsjonsavtalen var ugyldig, men tingretten var uenig og mente selskapet skulle betale nær 2,4 millioner pluss forsinkelsesrenter. I tillegg har det tilkommet sakskostnader.

«Det er klart at alt vi bruker penger på påvirker kontoen, men jeg ser ikke på dette som kritisk», sa Lifecare-sjef Joacim Holter til Finansavisen i juni.

– Ingen meldeplikt

Lagmannsretten fattet sin dom den 15. august, men aksjemarkedet er ikke gjort kjent med at Lifecare har gått på et tap.

– Dommen er anket. Det foreligger ingen meldepliktige transaksjoner knyttet til tvisten, sier Joacim Holter til Finansavisen nå.

– Saken har ellers en personalmessig side som gjør det naturlig for selskapet å ta hensyn til de involverte, legger Holter til.

Hvorvidt Høyesteretts ankeutvalg vil ta saken inn i Høyesterett vil trolig bli avgjort i løpet av året. Deretter følger en eventuell høyesterettsbehandling av opsjonstvisten.