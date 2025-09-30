Skal influensa lamme Norge igjen?

Høsten nærmer seg, og med den kommer mørkere dager, kaldere luft og en økende risiko for influensa. Vi vet at influensa hvert år rammer 5–30 prosent av befolkningen. Likevel møter vi hvert år de samme spørsmålene: «Trenger vi virkelig vaksinen?», «Er den ikke litt usikker i effekt?», «Bør vi ikke bare bygge naturlig immunitet?»

La oss ta debatten.

Fjorårets influensasesong var kraftig. Mange opplevde å være syke i flere dager, noen i flere uker. Vi vet at vaksinen i gjennomsnitt beskytter rundt 60 prosent mot sykdom, og at den reduserer risikoen for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse betydelig – selv om man skulle bli syk. Det betyr færre sykedager, mindre belastning på helsevesenet og færre sårbare personer som smittes.

Selv en moderat effekt utgjør en enorm forskjell når vi snakker om hele arbeidsplasser og samfunnssektorer

For de som tviler på nytten: En studie fra den sørlige halvkule viste nylig at vaksinasjon reduserte risikoen for influensarelaterte sykehusinnleggelser med hele 35 prosent blant høyrisikogrupper. Når vi vet at influensasirkulasjonen «vandrer» fra sør til nord, er dette direkte relevant for oss i Norge.

Motargumentene – og hvorfor de ikke holder:

«Jeg blir syk av vaksinen»

Nei, influensavaksinen inneholder ikke levende virus og kan ikke gi influensa. Enkelte kan oppleve lette bivirkninger som ømhet i armen eller kortvarig ubehag – men dette er milevis unna det å ligge utslått av influensa i en uke.

«Effekten er for lav»

Ja, effekten varierer fra år til år og er ikke 100 prosent. Vi kjenner ikke til noen andre tiltak vi har mot sykefravær som gir en så stor reduksjon i både sykdom, alvorlige forløp og smittespredning på samme måte. Og selv en moderat effekt utgjør en enorm forskjell når vi snakker om hele arbeidsplasser og samfunnssektorer.

«Jeg er frisk, jeg tåler en influensa»

Kanskje du gjør det. Men smitten stopper ikke ved din egen kropp. Du kan bringe den videre til eldre foreldre, små barn, gravide kolleger eller personer med kronisk sykdom. Vaksinen handler ikke bare om deg, men om fellesskapet du er en del av.

Med moderne digitale løsninger er det heller ingen logistisk byrde lenger å organisere vaksinering. Booking kan gjøres via mobil, og vaksinasjon på arbeidsplassen er raskt og effektivt.

Helsemyndighetene anbefaler vaksinering fra oktober til desember. Vaksinene kommer til Norge i uke 40–42. Det betyr at både kommuner, bedrifter og bedriftshelsetjenester bør være i gang med planleggingen allerede nå.

Til syvende og sist er debatten enkel: Skal vi stå passive og akseptere at influensa nok en gang lammer arbeidsplasser, kollegaer og familiemedlemmer i risikogrupper – når vi har et trygt, dokumentert og tilgjengelig tiltak? Eller skal vi ta grep, og planlegge vaksineringen i tide?

Valget er vårt.

Pål Lillebø

Konsernsjef i MDCO

Erna Harboe

Konsernoverlege i MDCO

