Inngår langsiktig avtale med Elkem

Vow Green Metals inngår en langsiktig avtale med Elkem for levering av 15.000 tonn med biokarbon i året. Det fremgår av en børsmelding torsdag morgen.

Leveringsavtalen har en varighet på fem år med en opsjon for ytterligere fem års forlengelse av kontrakten. Avtalen vil tre i kraft når de første store volumene av biokarbon leveres.

Volumene vil bli levert fra Vow Green Metals' produksjonsanlegg på 20.000 tonn under utvikling ved Hønefoss, som er planlagt å bli et av Europas største.

– I dag feirer vi en viktig milepæl i våre forsøk på å bygge en ny grønn industri der vi demonstrerer at biokarbon er et kommersielt modent produkt. Denne leveringsavtalen med Elkem baner vei for å demonstrere at biokarbonproduksjon spiller en viktig rolle i den grønne overgangen, sa adm. direktør Cecilie Jonassen i Vow Green Metals.

– Elkem har som mål å være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringer – og å være en av vinnerne i den grønne overgangen. Å erstatte fossile karbonkilder med biokarbon i våre smelteoperasjoner er et nøkkelpotensial for å redusere våre fossile CO2-utslipp, og denne leveringsavtalen med Vow Green Metals er en del av våre forsøk på å utvikle konkurransedyktig produksjon av biokarbon, sa senior visepresident for silikonprodukter, Inge Grubben-Strømnes, i Elkem.