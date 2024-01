Torsdag morgen meldte Vow Green Metals at de inngår en langsiktig avtale med Elkem for levering av 15.000 tonn biokull, noe som kan hjelpe industrien med å kutte utslipp.

Leveringsavtalen har en varighet på fem år med en opsjon for en forlengelse på fem år. Volumene vil bli levert fra Vow Green Metals' produksjonsanlegg som er under utvikling ved Hønefoss, som er planlagt å bli et av Europas største. Den vil ha en samlet kapasitet på 20.000 tonn biokarbon.

Kontrakten er viktig for Vow Green Metals, sier adm. direktør Cecilie Jonassen.

– Da vil fabrikken gå i pluss på egne ben.

Elkem vil betale etter råstoffprisene og innsatsfaktor, forklarer hun.

– Det er en prismodell vi har jobbet opp sammen med Elkem, som sikrer at vi har lagt et godt grunnlag for begge selskaper.

– Betyr det at dere sikret en hvis margin, hvis råstoffkostnaden skulle øke?

– Vi sikrer at fabrikken går i pluss. Vi har klart å få gode betingelser for fabrikken vår.

Se klippet over for å høre når Jonassen estimerer at de store inntektene vil komme.