Scana-selskap tildelt storkontrakt

PSW Technology, et datterselskap av Scana, har inngått en stor kontrakt, oppgir industriselskapet i en børsmelding fredag. Selskapet klassifiserer kontrakter på over 150 millioner kroner som store, men de oppgir ut over det ingen eksakt verdi.

Kontrakten knytter seg til eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av en eiendomsportefølje på Mongstad, Ågotnes og i Bergen Nord. Det fremkommer av meldingen at kontrakten har en varighet på 10 år, med ett års gjensidig oppsigelse.

– Kontrakten gir et viktig fotfeste og en strategisk viktig posisjon langs norskekysten, sier Richard Cornell, adm. direktør i PSW Technology.

Kontrakten vil bli plassert i et nyopprettet datterselskap under PSW Technology. Formålet med dette nye selskapet er å administrere, drive og vedlikeholde strategisk viktige eiendommer knyttet til kystbaser langs den norske kysten, heter det i meldingen.

I slutten av 2021 kjøpte Scana opp PSW Group for 455 millioner kroner. Industriselskapet har hatt en solid kursoppgang i 2023, med en stigning på 106 prosent.

Aksjen steg 1,9 prosent fredag til 2,16 kroner.