– Elkem prises i dag til en pris/bok på 0,5. Den lave prisingen gjør at vi ser for oss en solid reprising av selskapet når etterspørselen kommer tilbake, legger han til.

Heller ikke Elkem-sjef Helge Aasen var spesielt optimistisk i oktober.

«Nå har vi fått en kraftig korreksjon. Det var ikke uventet, men den har vart lenge, og det er uvanlig. Vi har nå hatt fallende markeder siden fjerde kvartal i fjor, og det er lenge siden jeg har vært med på en så lang nedtur.»

«Jeg ser tegn til at markedene flater ut, men jeg ser ingen tydelige tegn til at ting skal snu allerede i fjerde kvartal. Men markedene vil jo komme opp igjen på et tidspunkt, såpass vet vi som har vært med på dette en stund.»

Trenger ikke mye

Nå ser imidlertid både Sivertsen og Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets tegn til bedring. Sjøvolds tittel på den nye analysen er «Better days are coming».

BEDRE TIDER: Analytiker Ole-Petter Sjøvold i SpareBank 1 Markets venter resultathopp for Elkem. FOTO: Thomas Bjørnflaten

I den peker han på at silisiumprisene har steget 18 prosent siden bunnen i november. I tillegg forventes det at Elkems kostnadskuttprogram i silikonvirksomheten vil gjøre at denne delen nærmer seg break even i fjerde kvartal, og at det deretter vil skje en marginforbedring i 2024.

– Vi estimerer et resultat pr. aksje på 3,60 kroner i 2025. Det er 45 prosent høyere enn konsensus. Men det gir likevel bare en avkastning etter skatt på investert kapital (ROIC) på 8,3 prosent, noe som er godt under Elkems gjennomsnitt på 13,5 prosent. Vi trenger med andre ord ikke å forvente så mye for å se en stor oppside i aksjen, sier Sjøvold.

Elkem opplevde en vanvittig opptur under energikrisen i 2022. Selskapet leverte det året et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 12,8 milliarder kroner. Med ett kvartal av fjoråret igjen å rapportere, venter de to analytikerne at fjorårets EBITDA kommer inn på mellom 3,7 og 3,8 milliarder kroner.

2024 ser heller ikke ut til å bli et spesielt bra år for Elkem. Sjøvold spår en EBITDA på 3,8 milliarder kroner, mens Sivertsen venter 4,2 milliarder. I 2025 spår imidlertid begge analytikerne at inntjeningen får seg et solid løft til henholdsvis 6 og 6,5 milliarder kroner. Selv om dette er rundt det halve av hva som ble oppnådd i 2022, er det i et historisk perspektiv et bra Elkem-resultat.