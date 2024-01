Amerikanske Tesla og kinesiske BYD vil dominere det globale elbilsalget i flere år, spår Bloomberg Intelligence, som nå tror de to produsentene vil holde tyske Volkswagen på god avstand til minst 2030.

Selv om BYD slo Tesla i salget av batterielektriske biler (BEV) i fjerde kvartal 2023, tror Bloomberg Intelligence også at Tesla vil ligge i tet på årlig basis frem til utgangen av inneværende tiår, ifølge Bloomberg.

BYD solgte 526.409 helelektriske biler i fjerde kvartal i fjor, mens Tesla-salget stoppet på 484.507.

I hele 2023 solgte Tesla rundt 1,8 millioner biler, mot BYDs rundt 1,6 millioner. Bloomberg Intelligence anslår at Tesla-salget vil øke til 5,8 millioner i 2030, mens BYD vil vokse til 4,2 millioner.

Tyskerne taper terreng

For VW er vurderingen nå at det tyske konsernet ikke engang vil være en utfordrer til topplassen i elbilsalget de kommende årene. For bare et halvannet år siden trodde Bloomberg Intelligence at VW ville kunne passere Tesla nå i 2024.

Deres nye prognoser tyder på at VW først vil nærme seg BYD i 2030, med et estimert elbilsalg på 4,1 millioner, foran Toyota med 3,5 millioner og Stellantis med 2,3 millioner.

Samtidig venter Bloomberg Intelligence-analytikerne at biler med forbrenningsmotor fortsatt vil være en dominerende faktor i bransjens inntjening.

«Økt BEV-rivalisering vil trolig gi intens priskonkurranse og presse marginene, og BEV-markedene kan fortsette å være fragmenterte, med Tesla som den eneste virkelig globale aktøren frem til eldre bilprodusenter lanserer skalerbare, nestegenerasjons plattformer i 2026–27,» heter det fra Bloomberg Intelligence-analytikerne, anført av Michael Dean.