Boeing-fiasko styrker europeiske rivaler

Boeing og relaterte selskaper var i fokus mandag, etter at USAs luftfarttilsyn krevde en umiddelbar stans i bruken av flyprodusentens 737 Max-9-modeller. Grepet ble tatt, etter at et vinduspanel på et Alaska Airlines-fly sist fredag falt av, mens det var i luften med 177 passasjerer. Ved firetiden hadde Boeing-kursen stupt nesten 9 prosent, mens Alaska Airlines hadde tapt mer enn 4 prosent. Spirit Aerosystems, som laget det skjebnesvangre vinduspanelet, fikk et kursfall på hele 14 prosent. Den europeiske Boeing-rivalen Airbus steg derimot med godt over 2 prosent, og det samme gjorde flymotorprodusenten Rolls-Royce. For Melrose Industries, en annen britisk leverandør til luftfartsbransjen, ble oppturen 4 prosent.

Samtidig slet oljerelaterte aksjer på begge sider av Atlanterhavet, som følge av at oljeprisene sank med mer enn 4 prosent. Årsaken var en melding om at Saudi-Arabia reduserer prisene i Asia. Shell fikk et ekstra dytt nedover, etter at den britiske energikjempen varslet om nedskrivninger på 2,5-4,5 milliarder dollar i fjerde kvartal. Grepet skyldes at raffineriet og kjemikaliefabrikken i Singapore er mindre verdt enn tidligere antatt. Shell forsøker for tiden å selge anleggene, som del av en mer omfattende strategisk omlegging. Shell-kursen var mandag ettermiddag ned med 3 prosent.

I USA forduftet halvparten av Audacys børsverdi, etter at landets største radioselskap søkte om konkursbeskyttelse. En dramatisk svikt i reklameinntektene innebærer at konsernet ikke lenger klarer å dekke sine utgifter. Fra fjorårets topp har aksjonærene tapt mer enn 99 prosent.

For øvrig er investorenes renteforventninger blitt langt mindre optimistiske. Mens det for bare en uke siden ble regnet som 85 prosent sannsynlig at Fed kommer til å skru ned sin styringsrente med minst 1,5 prosentpoeng innen utgangen av dette året, sees et slikt utfall nå som bare 59 prosent sannsynlig. I den samme perioden har USAs tiårige rente klatret fra 3,87 til 4,01 prosent.