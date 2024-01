Helikopterprodusent tar nye grep for å løse offshore-floken

Helikoptermangelen har høyeste prioritet for den norske olje- og gassbransjen, som er avhengige av å kunne fly ut til Nordsjøen med disse luftfartøyene.

Det er helikoptrene av typen Sikorskys S-92 som er rammet av leveringsvansker. Problemet er globalt, men i Norge er dette den eneste typen som flyr offshore.

Sikorsky-direktør Paul Lemmo sier at selskapet gjør alt de kan for å levere reservedelene til sine kunder, men at problemene vil vare ut 2024. De både øker produksjonen av enkelte deler og utvider levetiden på dem.

Shell leier et helikopter fra Polen

De to største helikopterselskapene i Norge, CHC og Bristow, har begge sagt at Sikorskys leveringsproblemer har ført til at de har måttet sette to og tre S-92-helikoptre på bakken.

Shell Norge har gjennom sin kontrakt med CHC leid et helikopter fra Polen som de skal bruke gjennom 2024.

Det er en konsekvens av at det ikke var mulig å fly med eksisterende helikoptre i Norge. Shell Norge har ikke offshore-installasjoner, men trenger helikopteret til arbeid knyttet til avvikling, opplyser kommunikasjonsrådgiver Alice Bergfall til NTB.

Passasjerer reflekterer i vinduet på et offshore-helikopter på vei til Johan Sverdrup-feltet. Foto: Carina Johansen / NTB Carina Johansen / NTB

Hun vil ikke si hvor mye det koster å leie det ekstra helikopteret fra Polen, men sier at Shell kommer til å selge eventuell overskuddskapasitet. Det vil si den tiden de ikke har behov for å bruke helikopteret selv.

– Hadde vi ikke klart å leie et helikopter, ville det hatt en økonomisk konsekvens, sier Bergfall.

Størst problem med girkassen

Det er størst utfordringer med levering av hovedgirkassen, ifølge Sikorsky. Det er en av de viktigste delene på helikopteret. Selskapet har økt produksjonen av disse med 40 prosent i 2023 fra året før og anslår en videre økning med 25 prosent i år fra i fjor.

Det møter likevel ikke behovet til oljebransjen, der aktiviteten tok seg kraftig opp etter pandemien og krigen i Ukraina.