Alaska Airlines-ulykken: Boeing-sjefen innrømmer feil

Calhoun opplyser tirsdag også at selskapet vil samarbeide luftfartsmyndighetene for sørge for at slikt «ikke kan skje igjen».

– Vi skal tilnærme oss dette med 100 prosent og fullstendig åpenhet i hele prosessen, sier Boeing-sjefen.

Et Boeing 737 Max 9-fly måtte nødlande etter at en del av skroget falt av under en flyging fredag. Panelet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i delstaten Oregon i USA. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Roser besetningen

Panelet ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk, noe som er vanlig på fly.

Calhoun forsikrer at selskapet vil forsikre seg om at «hvert eneste fly som sendes opp i lufta, er trygt». Han roser samtidig besetningen fra Alaska Airlines for håndteringen av situasjonen.

Leder Jennifer Homendy i NTSB sier at de konsentrerer seg om å undersøke selve flyet, men at de ikke vil utelukke en større etterforskning av sikkerheten på amerikanske fly. Foto: Claire Rush / AP / NTB Claire Rush / AP / NTB

En rekke flyselskap har måttet sette sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken for å gjennomføre en pålagt inspeksjon etter hendelsen. Det er ingen fly av denne typen i drift i Norge.

Usikre på festing

USAs føderale transportmyndighet (NTSB) er usikre på om panelet som falt av et fly fra Alaska Airlines, var festet skikkelig eller om det var festet med bolter i det hele tatt.

Flyet måtte nødlande i Portland fredag etter at panelet falt av skroget og etterlatte et gapende hull i flykroppen. Ingen kom til skade i hendelsen.

Panelet ble brukt til å plugge en nødutgang som ikke var i bruk og ble senere funnet av en privatperson i en bakhage i delstaten Oregon.

Fant løse bolter

Gjennom ulike tester skal NTSB nå undersøke om boltene var festet eller ikke, og om dette var gjort på riktig måte.

Etterforsker John Lovell fra NTSB undersøker flyet som var involvert i den dramatiske hendelsen. Foto: National Transportation Safety Board via AP / NTB National Transportation Safety Board via AP / NTB

Leder Jennifer Homendy i NTSB sier at de konsentrerer seg om å undersøke selve flyet, men at de ikke vil utelukke en større etterforskning av sikkerheten på amerikanske fly.

Både Alaska Airlines og United Airlines har funnet løse bolter på noen av sine 737 Max 9-fly.

Totalt har 171 Boeing Max 9-fly blitt satt på bakken etter at USAs føderale luftfartsmyndighet (FAA) ba om at dette gjøres med visse typer 737 Max 9-fly.

NTB