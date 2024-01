Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom er morselskapet i et konsern bestående av flere selskaper. Nå er det tredje generasjon Nilsen, Frode, som er konserndirektør. I gruvevirksomheten Rana Gruber er selskapet desidert største eier. Nå selger de seg betydelig ned.

Ifølge en flaggemelding onsdag kommer det frem at selskapet har solgt 2 millioner aksjer. Kursen for aksjesalget er ikke oppgitt, men ifølge Infront ble det gjort et salg på 2 millioner aksjer for 71,73 kroner pr. aksje etter børsslutt tirsdag. Gårsdagens sluttkurs var dog på 75,50 kroner, noe som tilsvarer at salget ble gjort med en rabatt på 5 prosent.

Etter salget går Nilsen dermed fra en eierandel på 20,5 prosent til 15,1 prosent og eier nå 5,6 millioner aksjer i selskapet verdt 422,8 millioner kroner.

Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom går nå inn i en 180 dager lang lock-up periode for de resterende aksjene.

Rana Gruber-aksjen er opp over 48 prosent det siste året, til tross for en nedgang på 5 prosent så langt i 2024.

1. april i 2022 var forrige gang konsernet solgte seg ned. Da ble det solgt 4,1 millioner aksjer til en kurs på 60 kroner pr. aksje.