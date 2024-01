– Vi leverer aluminium til de mest krevende kundene i Europa basert på fornybar energi og med 75 prosent lavere CO2-fotavtrykk enn det globale gjennomsnittet. Samtidig forventer de at vi fjerner de siste klimautslippene som fortsatt kommer fra våre produksjonsprosesser. Plasmaprosjektet er enda et skritt på veien for å løse den utfordringen, sier Eivind Kallevik, konserndirektør for Hydro Aluminium.

TESTSENTER: Norsk Hydros anlegg i Sunndal er Europas største aluminiumsverk med over 700 ansatte. Foto: Enova SF

Testen vil bli gjennomført ved Hydros referansesenter på Sunndalsøra, et forsknings- og testsenter for aluminiumslegeringer, støperi- og materialkvalitet. Prosjektet er en del av Hydro sitt avkarboniseringsprogram, og selskapet jobber med flere alternative teknologiløp innenfor dette området, hydrogenbrenner og biogass er eksempler på andre alternative teknologiløp.

Samarbeidet med Sintef

Hydro får 39,6 millioner kroner i støtte fra Enova til pilotprosjektet, og planlagt oppstart er i løpet av første kvartal 2024.

STØTTENDE: Adm. direktør Nils Kristian Nakstad hos Enova. Foto: Enova

– Hydros plasmaprosjekt i Sunndal vil potensielt kunne bidra til utslippskutt fra aluminiumindustrien både i Norge og i andre land, og er ett av tiltakene som kan bringe oss over i lavutslippssamfunnet, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Ifølge Enova vil Hydro samarbeide tett med leverandøren av plasmasystemet for å bygge piloten og optimalisere plasmateknologien for smelteovnen. I tillegg har aluminiumsprodusenten jobbet tett med Sintef innenfor utvikling og muliggjøring av plasmabrennere i Hydros prosesser.

Hvis plasmateknologien viser seg å ha tilstrekkelig lav risiko og er teknisk og økonomisk konkurransedyktig, er forventningene at det er et godt spredningspotensial for teknologien ut over Norges grense.

– Produksjon av aluminium er kilde til betydelige utslipp i Norge og verden. Når vi skal omstille samfunnet, må vi utvikle bedre løsninger for produksjon av materialene vi trenger. Enovas støtte til Hydros pilotprosjekt ved aluminiumsverket i Sunndal bidrar til å utvikle en mer klimavennlig produksjon av et viktig materiale, heter det i en kommentar fra klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Subsidie-vinner

Hydros virksomhet i Sunndal er fra før av en stor mottager av statsstøtte gjennom CO2-kompensasjon. Finansavisen skrev i mai om at Hydro mottok hele 1,7 millioner kroner i statsstøtte pr. arbeidsplass ved smelteverkene i 2021, og det var Hydro Hydro Aluminium Sunndal som stakk av med mesteparten. Til sammen 626,8 millioner kroner mottok Sunndal-verket i 2021.

For 2023 guidet Hydro at de ville motta CO2-kompensasjon på mellom 800 og 900 millioner kroner i kvartalet.