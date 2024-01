Kongsberg Automotive sikret milliardkontrakt

Kongsberg Automotive har sikret seg kontraktsforlengelser til en samlet verdi av 147 millioner euro innen sitt område for kjøretøydynamikk. De treårige kontraktene, som trer i kraft i 2024, er tildelt Kongsberg Automotive av en ledende global produsent av nyttekjøretøy. opplyser selskapet.

De tildelte kontraktene omfatter blant annet V-stay (bakakselfjæring). Dette er en av hoveddelene av fjæringene, som er avgjørende for å kontrollere akselen, forbedre sikkerheten og sikre kjørekomforten. Den vil generere en estimert livstidsinntekt på 76 millioner euro. Produksjonen vil foregå ved Konsbergs anlegg i Koluszki, Polen.

I tillegg vil også kontrakten innebære bakakselstabilisator (Anti-Roll Bar). Dette bidrar til å stabilisere lastebiler, samt vil øke sikkerheten og gi bedre kjørekomfort, hevder KOA. Dette vil ha en anslått livstidsinntekt på 71 millioner euro, og vil bli produsert og levert fra KOAs anlegg på i Hvittingfoss i Kongsberg kommune.



– Vi er fornøyde med å kunngjøre disse viktige kontraktsforlengelsene med en av våre største globale kunder. Dette er et klart tegn på at kvaliteten vår, teknologien og den operative strukturen vår blir verdsatt av kundebasen vår og er grunnleggende for våre fremtidige vekstplaner, sier salgssjef David Redfearn i KOA.

KOA-aksjen starter torsdagen med å sprette opp etter at kontraktsforlengelsen ble kjent, men er likevel ned 8 prosent hittil i år, og ned hele 25 prosent det seneste året.

Aksjonærerer fryktet billigsalg

Kontraktsforlengelsen er en opptur for Kongsberg Automotive som har har slitt med mye støy det seneste året, ette rat det ble kjent at KOA-styret hadde engasjert ABG Sundal Collier og Rothschild for en strategisk gjennomgang for å få frem aksjonærverdiene.

Mange småaksjonærer fryktet at bildelprodusenten ville bli solgt på billigsalg, og det hele endte med et aksjonæropprør som i september førte til at nesten hele styret ble skiftet ut. I november gikk også ledelsen i selskapet ut og sa at strukturelle delen av den strategiske gjennomgangen er avsluttet.

– Den frykten som enkelte aksjonærer har hatt for et salg kan man nå se bort fra. Nå skal vi jobbe med å bedre kontantstrømmen, optimalisere kostnadene og sikre god drift av selskapet, sa konsernsjef Linda Nyquist-Evenrud til Finansavisen i november.



