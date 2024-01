Hav Group har inngått en avtale med Esvagt for utvikling av et nytt serviceoperasjonsfartøy (SOV) for havvindparker, går det frem av en børsmelding fredag.

Kontraktssummen oppgis til i overkant av 100 millioner kroner, tilsvarende 25 prosent av markedsverdien ved stengetid på Euronext Growth torsdag. Aksjen steg 2,2 prosent til 11,40 kroner.

Fredagens melding kommer etter at selskapet 8. januar meldte om å ha blitt valgt som teknologipartner og nøkkelleverandør til å utvikle et nytt fartøy innenfor offshoresegmentet.

Som del av kontrakten skal Hav Groups skipsdesignvirksomhet levere både skipsdesign og en stor, integrert utstyrspakke med fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem. Én av underleverandørene til utstyrspakken er Hav-datterselskapet Norwegian Electric Systems.

Byggingen skal skje ved Cemre-verftet i Tyrkia, og ved ferdigstillelse skal SOV-en bistå i driften av Vestas- havvindparken Hollandse Kust West VI på nederlandsk sokkel i Nordsjøen.

– Dette er den tolvte SOV-en vi utvikler sammen med Esvagt, som i 2010 var først ute med å ta i bruk SOV-er, sier salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Hav Design i en kommentar.