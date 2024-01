Signert kontrakt på 57 millioner

Nel Hydrogen Electrolyser, et datterselskap av Nel, har signert en kontrakt på 10 megawatt (MW) alkalisk elektrolysørutstyr for rundt 5 millioner euro, tilsvarende 57,2 millioner norske kroner, med Samsung C&T Corporation Engineering & Construction Group (Samsung C&T) for sitt første prosjekt utenfor nettet med produksjon av grønn hydrogen som skal implementeres i Sør-Korea.

– Vi er begeistret for å ha blitt valgt for dette pilotprosjektet. Samsung C&T er dedikert til å lære og utvikle seg innenfor den grønne hydrogenindustrien, og vi ser frem til et produktivt samarbeid med selskapet, sier adm. direktør i Nel, Håkon Volldal.

Elektrodene vil bli produsert ved Herøya-anlegget i Norge.



Samsung C&T er en sørkoreansk ingeniørvirksomhet som har signert flere avtaler om grønn hydrogen.

– Samsung C&T håper at de to selskapene vil kunne opprettholde nære relasjoner og fortsette samarbeidet i ulike prosjekter for produksjon av grønn hydrogen i utlandet, sier Byung Soo Lee, leder for energiløsninger i Samsung C&T.