Nekkar-datter sikrer seg ny kontrakt

Nekkar-datter Syncrolift er nå tildelt en kontrakt av Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR), opplyses det i en børsmelding.

Kontrakten gjelder grunnprosjektering av et skipsheis- og overføringssystem ved ASMARs verft i Talcahuano i Chile. Kontrakten har en verdi på 5 millioner dollar, tilsvarende 52,5 millioner kroner, og arbeidet er ventet ferdigstilt innen utgangen av 2024.

Avtalen omfatter også en opsjon på en fase to utstyrsleveranse for skipsheis- og overføringssystemet, noe som har en verdi på cirka 24 millioner dollar. Her gjenstår det imidlertid for ASMAR å ta en endelig investeringsbeslutning.

– Dette er et betydelig prosjekt som er en del av ASMARs hovedutviklingsplan for Talcahuano-verftet, der de vurderer å erstatte deler av verftets brygger med et mer effektivt skipsløft- og overføringssystem, sier Syncrolift-sjef Rolf-Atle Tomassen i en kommentar.

Tildelingen i Chile er den siste i rekken av flere kontrakter Syncrolift har sikret seg for både oppgraderinger og nybygg av tilsvarende systemer det siste året, blant annet til verft i Dubai, India, Vietnam og Indonesia.

– Selskapet har allerede løftet sin ingeniør- og produksjonskapasitet for å håndtere disse og andre potensielle nye prosjekter. Teamet har en merittliste med å levere til rett tid med riktig kvalitet, noe som flere ganger har sikret nye kontrakter fra de samme verftene over hele verden, sier adm. direktør i Nekkar, Ole Falk Hansen.