FAA satte 6. januar 171 Boeing 737 Max-9 på bakken etter at et panel i skroget falt av under en flygning med et åtte uker gammelt 737-Max-fly tilhørende Alaska Airlines like etter nyttår.

Flyet returnerte til Portland i Oregon og nødlandet trygt med et stort hull i siden.

FAA sier at 737-900ER-flyene ikke er de samme som de nyere Max-flyene, men de har samme opplegg med et panel for å stenge av en nødutgang som ikke brukes.

FAA utstedte advarselen søndag, og opplyste at noen flyselskaper allerede har gjennomført ekstra inspeksjoner og funnet problemer med boltene som fester panelet.

NTB