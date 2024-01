Lockheed Martin slo forventningene

Den amerikanske våpenprodusenten Lockheed Martin avsluttet fjoråret med å få et justert resultat på 7,90 dollar pr. aksje. På forhånd var det ventet en resultat på 7,25 dollar pr. aksje, skriver TDN Direkt som har hentet inn data fra S&P Global Markets Intelligence-konsensus.

Til sammenligning fikk selskapet et resultat pr. aksje på 7,79 dollar i fjerde kvartal 2022.

For hele året var resultat pr. aksje på 27,82 dollar, mot 27,83 året før.



Omsetningen falt

Omsetningen endte på 18,9 milliarder dollar i fjerde kvartal, som faktisk er en marginal nedgang fra året før da selskapet fikk 19,0 milliarder i omsetning i samme periode. Det er likevel over forventningene som var på 18,0 milliarder dollar.

FORNØYD: Konsernsjef og styreleder Jim Taiclet i Lockheed Martin. Foto: Bloomberg

På årsbasis fikk amerikanerne en omsetning på 67,6 milliarder dollar, mot 66,0 milliarder året før.

For 2024 venter Lockheed Martin en omsetning på mellom 68,5 og 70 milliarder dollar, mens analytikernes konsensus ligger på 68,65 milliarder dollar, ifølge tall hentet inn av Investing.com.

– I tråd med våre forventninger genererte vi 6,2 milliarder dollar i fri kontantstrøm for året, støttet av kraftig vekst i fri kontantstrøm per aksje, og vi ga over 9 milliarder dollar til aksjonærene gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer, sier styreleder og konsernsjef Jim Taiclet.

Etter at aksjen spratt opp da Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina for snart to år siden har aksjen til Lockheed Martin vært relativt stabil. Det seneste året er aksjen opp 4,0 prosent.