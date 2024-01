Bedre enn ventet for Halliburton

Den amerikanske oljeservicegiganten Halliburton la tirsdag frem sin rapport for fjerde kvartal, der selskapet kunne vise til et resultat på 661 millioner dollar, tilsvarende et resultat pr. aksje på 0,74 dollar.

Det justerte resultatet endte på 769 millioner dollar, eller 0,86 dollar pr. aksje, opplyses det. Det justerte resultatet ekskluderer tap i Argentina hovedsakelig knyttet til valutaeffekter.

På forhånd var det ventet et justert resultat pr. aksje på 0,80 dollar, ifølge konsensusestimater hentet inn fra både S&P Global Markets Intelligence og Zacks Investment Research.

5,7 milliarder i 2023

Halliburtons totale inntekter for fjerde kvartal 2023 var 5,7 milliarder dollar, uendret sammenlignet med tredje kvartal 2023. Driftsinntektene var 1,1 milliarder dollar, en økning på 2 prosent fra kvartalet før.

Totalinntektene for hele året 2023 var 23,0 milliarder dollar, en økning på 2,7 milliarder dollar, eller 13 prosent fra 2022.

Driftsinntektene helåret var 4,1 milliarder dollar, sammenlignet med driftsinntektene for 2022 på 2,7 milliarder dollar og justert driftsinntekt på 3,1 milliarder dollar, ekskludert nedskrivninger og andre kostnader knyttet til selskapets tilbaketrekning fra Russland.

«Vi genererte omtrent 2,3 milliarder dollar i fri kontantstrøm i løpet av året, nedbetalte omtrent 300 millioner dollar i gjeld, og returnerte 1,4 milliarder dollar til aksjonærene gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytte, noe som tilsvarer over 60 prosent av vår frie kontantstrøm», skriver styreleder og adm. direktør Jeff Miller i rapporten.