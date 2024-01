Det amerikanske fondet Pointillist Partners, som blir forvaltet av Herr Investment Group, la tirsdag frem nye detaljer om en rekke møter de hadde med ledelsen i Solstad Offshore i forbindelse med den omstridte refinansieringen i rederiet, skriver E24.

Fondet har hele tiden vært enige med Sveaas om at aksjonærene må behandles likt i refinansieringen.

Møtte Eriksen og Reite

Nå beskriver fondet blant annet et møte ved utgangen av oktober med Aker-sjef Øyvind Eriksen og styremedlem i både Aker og Solstad, Frank Reite. Ifølge Pointillist ble det klart for dem under møtet at Aker hadde hatt «full kontroll» over refinansieringsprosessen uten at noen andre aksjonærer eller investorer hadde blitt involvert.

På møtet gjentok visstnok Aker gjentatte ganger at det var en god avtale for både Solstad og selskapets aksjonærer. Det ble likevel stilt spørsmål om hvorfor Aker hadde behov for å beskytte med tegningsretter, hvor av Aker ikke kom med et tilfredsstillende svar, slik fondet ser det.

Og etterhvert som fondet stilte flere spørsmål, skal Eriksen og Reite ha blitt «merkbart ukomfortable».

Pointillist hevder at Pareto påsto at bankene krevde at Aker skulle eie majoriteten i Solstad, men Aker avviste at bankene hadde stilt noe slikt krav.

– Medfører ikke riktighet

– Pointllists referat fra samtalen med Øyvind Eriksen og Frank Reite fremstår som «fri diktning». De to opplevde samtalen som saklig og informativ, uten kritiske spørsmål, sier Akers kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til E24 uten å svare på spørsmålene om bankkrav.

I en e-post til E24 påpeker Solstad-sjef Lars Peder Solstad at både han og styreleder Harald Espedal er store aksjonærer i selskapet: «Alle insinuasjoner om at ledelsen/styret bevisst har valgt en løsning som ikke er til aksjonærenes – og dermed vårt eget – beste, faller derfor på sin egen urimelighet og medfører ikke riktighet.»