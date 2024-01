Freyr, det er ingen skam å snu

Debattinnlegg: Trond Markussen, president i NITO

Rett før jul bestemte batteriprodusenten Freyr å flytte hovedkontoret sitt til USA og strupe investeringene i Giga Arctic-fabrikken i Mo i Rana. Begrunnelsen var at rammebetingelsene for å drive med batteriproduksjon er langt bedre i USA enn i Norge. La oss kalle en spade for en spade. De offentlige støtteordningene er foreløpig bedre i USA enn i Norge for en bedrift som Freyr.

Trond Markussen. Foto: Jone Frafjord

Slukøret tilbake på berget står norske myndigheter, næringsministeren og en landsdel som var lovet gull og grønne skoger i form av arbeidsplasser og innbringende næringsliv.

Akkurat nå høres dette ut som en lukrativ plan i tråd med grådighetskulturen Freyr dessverre er blitt kjent for. Spørsmålet er om de vil måtte komme hjem med halen mellom bena? For hvis Trump skulle vinne presidentvalget i USA til høsten, ryker fort Bidens støttepakker og dermed de lukrative rammevilkårene Freyr flyttet for.

Forutsigbare rammevilkår for industrien har lenge vært et av Norges store fortrinn, og slik håper jeg det vil være også i fremtiden. Og jeg håper bedriftene ser nytten i langsiktige investeringer i hele landet. Slik kan vi bygge og utvikle nye industriarbeidsplasser på skuldrene til eksisterende industri.

Ingenting hadde gjort meg mer glad i denne saken enn at Freyr kommer hjem for å skape arbeidsplasser, lokale ringvirkninger og blir med i byggingen av et nytt norsk industrieventyr. Forhåpentligvis skjer hjemkomsten uavhengig av høstens presidentvalg og uten en lang kanossagang.

Det er ingen skam å snu.

Trond Markussen

President i NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon