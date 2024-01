Arctic kutter kursmålet på Yara før kvartalstallene

9. februar legger Yara frem sine kvartalstall. Analytiker Jeppe Baardseth i Arctic Securities forventer et driftsresultat (EBITDA) på 346 millioner dollar, godt under konsensus på 397 millioner dollar. Til tross for bekymringer knyttet til leveransevolumer og effekten av lavere gasspriser i EU som har bidratt til reduserte nitratpriser, opprettholder Baardseth et positivt syn på aksjen.

Optimismen støttes av sterk prisutvikling for urea og forventninger om et strammere marked, drevet av en langsommere vekst i tilbudet (unntatt Kina) og begrensede eksportvolumer fra Kina.

I analysen fra Arctic Securities senker Baardseths fjerdekvartalsestimatene som følge av gjennomsnittlige gjødselpriser som lå 20-30 dollar pr. tonn under tidligere forventninger, kombinert med en ufordelaktiv valutaendring. Nedgangen i gjødselprisene blir delvis motvirket av økte leveranser år over år og lavere gasspriser.

Analysefakta Aksje: Yara

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 400 (420)

For 2024-2025 har Baardseth nedjustert sine estimater for gjødsel, ammoniakk og gass, på bakgrunn av lavere EU-gasspriser som har påvirket nitratprisene. Til tross for dette forventes sterk etterspørsel, drevet av en mer stabil gassutsikt som gir bøndene bedre forutsigbarhet for sine kjøp. I sin oppdatering forventer Baardseth et justert EPS-estimat på 3,0 dollar for 2024, ned fra 3,7 dollar, og en uendret EPS på 3,7 dollar for 2025.

Baardseth gjentar sin kjøpsanbefaling på Yara, selv om han kutter kursmålet fra 420 til 400 kroner. Dett gjenspeiler en forventet P/E på 10,4 for 2025, som er i tråd med det historiske gjennomsnittet på 10,6. Med støtte fra sesongmessig etterspørsel, toppen av kapasitetsutvidelser (unntatt Kina) bak oss, og et stadig voksende forbruk kombinert med begrensede eksportvolumer fra Kina, ser Baardseth et attraktivt risk/reward-forhold for Yara.

Fredag stiger Yara-aksjen 1,5 prosent til 349,80 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.