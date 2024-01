Elkem starter én av tre ovner i Salten

Elkem gjenopptar driften på en av tre ovner etter brann på selskapets silisiumanlegg i Salten. De to andre ovnene vil fortsatt være ute av drift inntil videre.

En brann brøt ut ved Salten-anlegget den 10. desember 2023. Den var under kontroll av nødetatene og stort sett slukket brannen innen 24 timer. Ingen personer ble skadet. Etter hendelsen har Elkem samarbeidet med eksterne parter i noen uker for å kartlegge skadene og planlegge nødvendige reparasjoner.

– Dessverre krever systemet for blanding og transport av råmaterialer til to av våre ovner mer restaurering, og vi er i ferd med å forberede dette arbeidet. Vi er imidlertid fornøyde med at råmaterialesystemene til en av våre ovner ble mindre skadet i brannen, og at vi har kunnet iverksette midlertidige tiltak for å gjenoppta produksjonen, sier Ove Sørdahl, verkssjef for Elkem Salten.

Produksjonen på den ene ovnen er gjenopptatt og vil gradvis økes. De to andre ovnene forblir ute av drift, og ovnenes respektive oppstartsdatoer er ennå ikke bekreftet, opplyses det.

NTB