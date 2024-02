Tilbake som toppsjef

For to måneder siden ble det kjent at Cathrine Kristiseter Marti sluttet som konsernsjef i Ulstein Group etter tre år i stillingen. Gunvor Ulstein gikk inn som konstituert toppleder med umiddelbar virkning.

Nå har styret ansatt Ulstein fast i stillingen, som hun tidligere har hatt i over 20 år, fra 1999 til 2020.

Broren Tore Ulstein er styreleder og sier at Gunvor Ulstein representerer kontinuitet og har ledet konsernet både gjennom opp- og nedturer.

– Vi er trygge på at hun vil spille en nøkkelrolle i å realisere Ulsteins potensial i årene som kommer, sier Tore Ulstein.

Søsknene representerer tredje generasjon i det familieeide konsernet med hovedkontor i Ulsteinvik.



I fjor høst fikk Ulstein Verft bestilling på et nytt kabelleggingsskip for Nexans. Verdien her er trolig langt over en milliard kroner.

Tidlig på nyåret inngikk Ulstein kontrakt med en gruppe investorer om bygging av to serviceskip for havvindindustrien.