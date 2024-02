Borregard satt igjen med 135 millioner kroner på bunnlinjen i fjerde kvartal.

Det er en nedgang fra 210 millioner i samme periode året før, mens det overgikk analytikernes forventninger om et resultat før skatt på 129 millioner kroner.

Selskapet skriver i rapporten at resultatet innen BioSolutions ble forbedret i perioden, mens det for BioMaterials og Fine Chemicals var lavere enn i samme periode året før.

Driftsproblemer i Sarpsborg, samt lavere etterspørsel etter og salg av biovanilin, hadde en negativ effekt i kvartalet på ca. 80 millioner kroner.

EBITDA endte på 327 millioner kroner, ned fra 364 millioner i fjerde kvartal 2022. Her var på forventningene på 286 millioner kroner.

Styret i Borregaard foreslår nå et utbytte på 3,75 kroner pr. aksje for 2023, mot 3,25 kroner året før. Analytikerne hadde på forhånd ventet et utbytte på 3,60 kroner.

Totalt for 2023 hadde Borregaard inntekter på totalt 7,13 milliarder kroner, og EBITDA endte på rekordhøye 1,78 milliarder kroner.

– Vi er fornøyd med å levere et all-time high resultat i et år med utfordrende makroøkonomiske forhold, sier Borregaard-sjef Per A. Sørlie i en kommentar.