Finansavisen er tirsdag til stede på Vestlandskonferansen, Vestlandets svar på NHO-konferansen i Oslo, og fikk på Børsmorgen besøk av Adepth Minerals-gründer Hans Petter Klohs.

– Vi er et selskap som skal lete og eventuelt utvinne mineraler, primært på norsk sokkel. I denne bransjen hvor subsea møter geologi skal vi bygge på årtier av norsk kompetanse innen olje og gass, og som nå kan anvendes innenfor en ny industri, sa han.

– I forbindelse med det grønne skiftet ser vi gigantisk mismatch mellom tilbud og etterhvert etterspørsel, og da er det Norge forunt med rike forekomster på havbunnen, fortsatte Klohs – som tidligere blant annet har vært toppsjef i SeaBird Exploration.

Letelisenser tidlig neste år?

Norge fikk internasjonal oppmerksomhet da regjeringen i juni i fjor åpnet for utforskning og utvinning av havbunnsmineraler. I desember ble det kjent at et flertall bestående av Ap, Sp, Frp og Høyre var enige om en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen.

– Vi planlegger nå for at letelisenser vil bli tildelt tidlig i 2025, basert på en lisensrunde i 2024. (...) Når det gjelder påvirkningen på miljø, har vi allerede jobbet grundig og lenge med å utvikle mer effektive metoder enn i dag, fortsatte gründeren av selskapet som har hovedtyngden av sin virksomhet i Bergen.